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非法入境人數未減 聯邦加強遣返力道

編譯廖振堯／綜合29日電
邊界巡邏隊在美墨邊境攔截一群來自墨西哥和中美洲的無證移民。(Getty Images)
邊界巡邏隊在美墨邊境攔截一群來自墨西哥和中美洲的無證移民。(Getty Images)

疫情期間授權執法人員驅逐美墨邊境無證移民的美國法典42卷(Title 42)，5月由拜登政府終止引用後，各界皆擔憂這會爆發大規模非法入境。儘管最壞情況沒有發生，但多位邊境執法的消息人士透露，試圖入美的移民人數仍然很高，而拜登政府一直在加強遣返力道。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，政府宣稱自5月以來非法入境人數下降42%。據國土安全部，自法典42卷終止引用以來，已有約8萬5000名無證客被遣返，與去年同期的5萬1246人相比大增65%，也比前年同期的3萬3087人多。由美國移民及海關執法局(ICE)負責執行的ICE Air計畫，每周從數個州包租多架飛機，將無證客送回祖國。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)日前在眾院司法委員會作證時說，該部門一方面試圖擴大進入邊境的合法途徑，另一方面懲罰非法穿越邊境的人。他說，這個方法正在發揮作用。但他的承諾遭到共和黨議員質疑，許多議員表示梅奧卡斯沒有盡到職責而呼籲要彈劾他。

拜登政府堅稱移民程序現在更加有條理，但批評人士認為非法入境人數下降是誤導性的，無證客只是被推到入境口岸並以不同方式分類。

此外，無證客被要求使用美國海關及邊境保護局(CBP)的手機App「CBP One」來預約，但該程式難以使用，時常出現錯誤，招致批評和抱怨，許多移民等待的時間從幾十天到數個月，認為拜登政府新政策就是要讓非法入境移民更難申請庇護，造成他們苦等不到預約過境。

一名CBP高階官員透露，聯邦當局目前每日處理約1450個預約，相比之下2010年間每日處理量僅三、四百人。

不過對無證客來說，情況可能暫時不會變得更糟。就在梅奧卡斯作證的前一天，一名聯邦法官阻止拜登政府更嚴格的新庇護政策，但將其決定擱置14天，這期間政策依然有效，後續發展得看聯邦政府提出上訴之結果。

移民 拜登 無證客

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