非法移民闖關入境 「全家模式」激增兩倍

海關與邊境保護局統計資料顯示，中美洲及墨西哥全家無證入境美國人數過去兩月增加近兩倍，從6月初平均每天790人增為本周2230人，非法移民從南部邊境「蜂擁而至」的情況可能再現。(美聯社)

美國海關及邊境保護局(CBP)統計指出，中美洲及墨西哥 全家無證入境美國人數過去兩個月增加近兩倍，從6月初平均每天790人增為本周2230人，非法移民 從南部邊境「蜂擁而至」的情況可能再現。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導指出，雖然單身成人仍為無證入境大宗，攜家帶眷入境者增加最多，主要來自中美洲北部各國和墨西哥。

NBC引述國土安全部官員說法，政府正密切注意入境情況，擔心會有更多非法移民再度湧向邊境。移民社團說，舉家前來的人，主要為了逃避貧窮與毒品幫派，也有原本待在邊境等候移民面試，不耐墨西哥燠熱天氣而提早北上。

一群無證移民穿過邊界鐵絲網，在圍牆前向邊界巡邏隊申請美國庇護。(歐新社)

美國5月中解除邊境防疫入境限制措施後，無證也無難民聽證通知的入境人數，從5月20萬7000人降為14萬5000人。但因為全家同來的人數增加，這可能只是短暫降低，如果最近的趨勢不變，無證也無難民聽證通知書的入境人數到8月可能增為16萬。

保守派認為，帶小孩入境案例增加的原因是，一旦入境，較可能獲釋，然後提出申請，希望最後獲得難民身分，因此成年人不惜讓小孩子走上這條漫長又危險的「入境美國」之路。

根據拜登 政府的最新政策，有一名以上未滿18歲小孩的家庭，入境後就不用待在拘留營；單身成年人就無此「特權」，只能留在拘留所，靜候移民程序。

官員說，政府無意像2014年歐巴馬時代非法移民激增時那樣，全家入境也全部放到拘留營，因為那樣做「不人道」。拜登政府請四個城市待命，接納這些「全家移民」的人，家長須戴上跟蹤器，移民法庭開審時始得脫下。

國土安全部說，政府在實施這「人道」移民措施的同時，也和西半球各國政府協商，共同處理移民增加的問題。

在德州格蘭德河谷(Rio Grande Valley)經營天主教慈善機構的皮門特修女(Norma Pimente)說，她主持的家庭庇護所可容納2000人，目前每天人數約有500多人，人數最近確有增加。