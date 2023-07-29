歐巴馬母校 西方學院廢除「傳承」入學辦法

前總統歐巴馬位於洛杉磯的母校西方學院27日宣布徹底廢除傳承入學辦法。圖為該校校園的歐巴馬銅牌。(美聯社)

前總統歐巴馬 位於洛杉磯的母校西方學院(Occidental College)27日宣布徹底廢除「傳承」入學(legacy admissions)辦法，校友子女申請入學將不再受家庭背景影響。

校長艾蘭姆(Harry J. Elam Jr.)公布此消息時表示，該校招生時，申請人的家族背景本來「會予考慮」，但對錄取與否「作用至微」，儘管如此，鑒於最高法院最近裁決，不准大專院校招生時把種族列為取捨標準，該校還是決定徹底移除「可能對入學機會構成障礙」的辦法，入學申請表不再問家族是否有人是校友。

前總統歐巴馬位於洛杉磯的母校西方學院27日宣布徹底廢除傳承入學辦法。(美聯社)

這家私立學校是歐巴馬求學之路上第一個就讀的大學，他1979年入學，念了兩年後，轉學到哥倫比亞大學。西方學院發言人說，歐巴馬的父母親都不是校友，他不是靠「家庭傳承」入學的學生。

最高法院裁決公布後，各大專院校面臨廢止「傳承」入學辦法的壓力，以免被認為偏向白人與有錢人。

康州衛斯理揚大學(Wesleyan University)19日宣布廢止傳承入學優惠，校長在通知全校師生書中表示，即使家族有人是校友，不表示這種人入學後，一定會有所成就。

對此問題默不作聲的哈佛大學，成為教育部 調查的目標。民權律師等團體向教育部申訴，說哈佛的傳承入學作法，對白人子弟有利，被錄取的機率比一般人大七倍，導致每班將近三分之一學生是「傳承」子弟，全校學生約七成是白人。

全國有色人種促進協會(NAACP)已致函1500所大專院校，要求它們終止傳承入學辦法；「教育動員人」社團呼籲30所名校的校友，母校廢止傳承入學辦法之前，暫停捐款。

國會民主黨團26日提案，招生作業還把校友和捐款人關係列入考慮的大學，一律不得接受聯邦政府的教育補助款。科羅拉多州2021年就禁止公立大學這麼做，康州、麻州 和紐約州議會也在審議類似法案。