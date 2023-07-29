原定9月18日舉行…編劇演員齊罷工 艾美獎頒獎停擺

受到美國編劇工會(Writers Guild of America)和演員工會(Screen Actors Guild)陸續發動歷史性大罷工 影響，原定9月18日舉行的艾美獎 頒獎典禮，無法如期舉行；主辦單位「電視藝術與科學學院」(Academy of Television Arts & Sciences)和負責轉播的福斯(Fox)電視台，也無法確定舉行日期。

本月初，第75屆艾美獎入圍名單如期公布，但頒獎典禮主辦單位面臨空前危機，因為編劇工會和演員工會規定罷工期間，演員不得參加任何製作單位演出，不得出席宣傳活動，甚至不得參加頒獎活動，意味著今年艾美獎頒獎典禮，沒有主持人、沒有撰寫腳本的編劇，也沒有演員上台頒獎或領獎。

艾美獎頒獎典禮除了2001年因九一一恐怖攻擊事件而延後舉行外，從未曾改期；2020年新冠疫情期間，頒獎典禮仍如期舉行，但多數提名者都是在家中透過連線參與這場年度盛會。

上個月東尼獎(Tony Awards)頒獎典禮雖然如期舉行，但因為沒有編劇寫腳本，也沒有演員出席，只能靠現場表演撐場面。

根據報導，編劇工會和演員工會分別在5月和7月14日發動罷工，兩大工會向電影和電視製片人聯盟(Alliance of Motion Picture and Television Producers)為首的資方，以提高薪資與分潤比率並防堵人工智慧(AI)侵犯工作權為訴求，進行全面大罷工。

勞資談判至今陷入僵局，若罷工持續到秋天，屆時受波及的不只是電視節目，包括8月30日揭幕的威尼斯影展 (Venice Film Festivals)和9月7日舉辦的多倫多影展(Toronto Film Festivals)皆可能受到影響，甚至明年3月10日舉行的奧斯卡頒獎典禮是否也會受到波及，也備受關注。