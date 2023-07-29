相當芮氏規模2.3…粉絲跺腳 「泰勒絲地震」撼動西雅圖

泰勒絲在西雅圖的演唱會，因台下粉絲太激動，一齊跺地造成「泰勒絲地震」。(美聯社)

全球最具影響力的歌手之一泰勒絲(Taylor Swift)本月下旬在西雅圖 連開兩場演唱會，粉絲齊跺地造成相當於芮氏規模2.3的「泰勒絲地震 」。

西華盛頓大學(Western Washington University)地質學教授賈姬‧凱普蘭-奧爾巴赫(Jackie Caplan-Auerbach)表示，泰勒絲7月22日、23日在西雅圖流明球場(Lumen Field)舉辦「時代巡迴演唱會」(The Eras Tour)，興奮的泰勒絲粉絲「Swifties」同時跺腳，造成堪比2011年美式足球 聯盟(NFL)奧克蘭突擊者隊(Oakland Raiders)跑衛林奇(Marshawn Lynch)絕妙達陣後，球迷雀躍歡呼造成的「野獸模式」(Beast Mode)人為地震。

泰勒絲在西雅圖的演唱會，因台下粉絲太激動，一齊跺地造成「泰勒絲地震」。(美聯社)

專精地震研究的凱普蘭-奧爾巴赫表示，她在臉書(Facebook)上看到有人將泰勒絲地震與她所做研究的太平洋西北部地震組做比較，隨即展開研究。

凱普蘭-奧爾巴赫表示，「我搜尋泰勒絲在西雅圖舉辦演唱會的7月22日、23日數據，很快發現相同的跡象，如果疊圖，幾乎會一模一樣。」

泰勒絲兩天演唱會的主要差別在於，除了泰勒絲必定會表演的約26分鐘曲目之外，「我探詢發現，23日的表演延誤約半小時」。

凱普蘭-奧爾巴赫表示，「野獸模式」和「泰勒絲地震」的芮氏規模差異僅差0.3，但泰勒絲的粉絲大勝，「泰勒絲地震的搖晃體感，幾乎是野獸模式的兩倍。」

凱普蘭-奧爾巴赫解釋，「主要差異在於晃動持續的時間，達陣後的歡呼僅持續幾秒，演場會的晃動較隨機出現」。

凱普蘭-奧爾巴赫說明，「我蒐集了十個小時的泰勒絲演唱會數據，其中節奏控制著的行為，如音樂、喇叭、節拍，這些能量都會使地面震動。」

參加演唱會的「有線電視新聞網」(CNN)記者克羅伊‧梅拉斯(Chloe Melas)分享她的觀察與經驗，說道：「參加西雅圖的泰勒絲演唱會是與以往截然不同的體驗，基本上可以感覺到腳下的震動，聲響也持續迴盪在耳畔」。