訂婚6992天後 楊紫瓊瑞士嫁前法拉利公司執行長

楊紫瓊(左)與尚陶德在婚禮上一起切蛋糕。(取自Instagram)

奧斯卡 金像獎影后楊紫瓊 (Michelle Yeoh)與相伴19年的夫婚夫、前法拉利公司執行長尚陶德 (Jean Todt),27日在瑞士日內瓦結婚了!

資深一級方程式賽車手馬薩(Felipe Massa)27日喜孜孜地在Instagram揭露這項喜訊,貼上多張樸實的婚禮現場照片,還有60歲的楊紫瓊和77歲的尚陶德與奧斯卡小金人甜蜜自拍。

其中一幅鑲框文字附上楊紫瓊和尚陶德昔日初識照片,內容描述尚陶德在2004年初識楊紫瓊不到兩個月就求婚成功,如今終於完婚。喜帖上說:「2004年6月我們在上海初次相遇。2004年7月26日,J.T向M.Y求婚,她答應了!6992天後的今天,2023年7月27日在日內瓦,我們很高興在摯愛的家人和朋友陪伴下,一起慶祝這個特殊時刻!」

喜帖上描述了兩人相識相戀的重要時刻。(取自Instagram)

60歲奧斯卡影后 32年後再度為人妻

60歲對楊紫瓊來說,不但事業上樹立新的里程碑、以「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)成為奧斯卡史上首位華裔影后,也於首段婚姻結束32年後再次成為人妻。

楊紫瓊曾和德寶電影公司的老闆潘迪生結婚,當時她是公司的當家女星,婚後她完全退出幕前,然而婚姻只維持了三年就結束,她也宣告復出,靠一身好功夫打上全港片酬最高女星的位子,還成為首位華裔的007電影女主角。她一度和美國的心臟醫生Alan宣布訂婚,但因Alan希望她婚後專心當主婦,已經歷過這種生活的楊紫瓊不願答應,最終訂婚一年後解除婚約。

楊紫瓊(中)與尚陶德和男性來賓們合照。(取自Instagram)

之後楊紫瓊曾與香港的影業高層鍾再思合作拍戲也發生感情,這段情也未能長久。2004年楊紫瓊在上海一個晚宴和尚陶德結識,才約會一個多月,尚陶德就向她求婚,她也答應了,卻遲遲沒舉辦婚禮。多年下來,兩人雖早已像老夫老妻,還是決定要正式給彼此名分。

楊紫瓊去年接受洛杉磯時報(Los Angeles Times)採訪時,曾簡單說出她對婚姻的看法,「對我來說,一張紙不能改變什麼;但這對尚來說意義重大,所以對我來說也意義重大。」

楊紫瓊主演的電影「媽的多重宇宙」今年年初光芒四射,讓她拿下各大重要獎項,也創造了歷史,成為第一位贏得奧斯卡金像獎最佳女主角獎的亞裔女性。

尚陶德是賽車界名人,他擔任法拉利一級方程式車隊經理時,與舒馬赫(Michael Schumacher)攜手創造法拉利車隊黃金年代;曾任國際汽車聯合會(FIA)主席,目前是聯合國道路安全特使。