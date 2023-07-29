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訂婚6992天後 楊紫瓊瑞士嫁前法拉利公司執行長

記者胡玉立、蘇詠智／綜合報導
楊紫瓊(左)與尚陶德在婚禮上一起切蛋糕。(取自Instagram)
楊紫瓊(左)與尚陶德在婚禮上一起切蛋糕。(取自Instagram)

奧斯卡金像獎影后楊紫瓊(Michelle Yeoh)與相伴19年的夫婚夫、前法拉利公司執行長尚陶德(Jean Todt)，27日在瑞士日內瓦結婚了！

資深一級方程式賽車手馬薩(Felipe Massa)27日喜孜孜地在Instagram揭露這項喜訊，貼上多張樸實的婚禮現場照片，還有60歲的楊紫瓊和77歲的尚陶德與奧斯卡小金人甜蜜自拍。

其中一幅鑲框文字附上楊紫瓊和尚陶德昔日初識照片，內容描述尚陶德在2004年初識楊紫瓊不到兩個月就求婚成功，如今終於完婚。喜帖上說：「2004年6月我們在上海初次相遇。2004年7月26日，J.T向M.Y求婚，她答應了！6992天後的今天，2023年7月27日在日內瓦，我們很高興在摯愛的家人和朋友陪伴下，一起慶祝這個特殊時刻！」

喜帖上描述了兩人相識相戀的重要時刻。(取自Instagram)
喜帖上描述了兩人相識相戀的重要時刻。(取自Instagram)

60歲奧斯卡影后 32年後再度為人妻

60歲對楊紫瓊來說，不但事業上樹立新的里程碑、以「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)成為奧斯卡史上首位華裔影后，也於首段婚姻結束32年後再次成為人妻。

楊紫瓊曾和德寶電影公司的老闆潘迪生結婚，當時她是公司的當家女星，婚後她完全退出幕前，然而婚姻只維持了三年就結束，她也宣告復出，靠一身好功夫打上全港片酬最高女星的位子，還成為首位華裔的007電影女主角。她一度和美國的心臟醫生Alan宣布訂婚，但因Alan希望她婚後專心當主婦，已經歷過這種生活的楊紫瓊不願答應，最終訂婚一年後解除婚約。

楊紫瓊(中)與尚陶德和男性來賓們合照。(取自Instagram)
楊紫瓊(中)與尚陶德和男性來賓們合照。(取自Instagram)

之後楊紫瓊曾與香港的影業高層鍾再思合作拍戲也發生感情，這段情也未能長久。2004年楊紫瓊在上海一個晚宴和尚陶德結識，才約會一個多月，尚陶德就向她求婚，她也答應了，卻遲遲沒舉辦婚禮。多年下來，兩人雖早已像老夫老妻，還是決定要正式給彼此名分。

楊紫瓊去年接受洛杉磯時報(Los Angeles Times)採訪時，曾簡單說出她對婚姻的看法，「對我來說，一張紙不能改變什麼；但這對尚來說意義重大，所以對我來說也意義重大。」

楊紫瓊主演的電影「媽的多重宇宙」今年年初光芒四射，讓她拿下各大重要獎項，也創造了歷史，成為第一位贏得奧斯卡金像獎最佳女主角獎的亞裔女性。

尚陶德是賽車界名人，他擔任法拉利一級方程式車隊經理時，與舒馬赫(Michael Schumacher)攜手創造法拉利車隊黃金年代；曾任國際汽車聯合會(FIA)主席，目前是聯合國道路安全特使。

楊紫瓊 陶德 奧斯卡

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