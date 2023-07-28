杭特拜登若被定罪 白宮：總統不會特赦兒子

杭特‧拜登因涉嫌逃稅及持槍罪行可能遭到定罪，白宮發言人表示，拜登總統不會給予特赦。（路透）

針對總統拜登兒子杭特‧拜登 (Hunter Biden)因涉嫌逃稅及持槍罪行可能遭到定罪，白宮 發言人27日表示，總統不會給予特赦。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)在27日被問到總統拜登是否會特赦杭特‧拜登時表示，斬釘截鐵地說「不會」。

26日，由於德拉瓦州聯邦地區法院一名法官針對協商內容表示擔憂，當中包括杭特‧拜登的法律團隊希望保證當事人免受任何其他刑事的指控，最後讓認罪協商破局。

拜登並未表示有意給予兒子特赦，但部分右派人士認為拜登會給予特赦，前總統川普 就曾特赦或減刑包括巴農(Stephen Bannon)與史東(Roger Stone)等政治盟友。

杭特‧拜登26日在庭訊時與檢察官就兩項逃稅指控達成認罪協議，希望換取非法持槍罪行不起訴。不過，法官諾利卡(Maryellen Noreika)因為對於當中的條款有所疑慮而未同意並向雙方表示，她不會當一個「橡皮圖章」。

最後針對被指控在2017與2018年逃稅兩項罪名，杭特‧拜登表示不認罪，當時他的年收入超過150萬美元。外界預期亨特·拜登會等到律師與檢方做出法官同意的協議後，改變他的認罪答辯。

諾利卡是在川普任內被任命，她最後要求雙方在30天內，針對杭特‧拜登提出的協商合法性提出法律說明。