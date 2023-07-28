民調：5成美國人視中國為最大威脅 24國67%受訪者對中持負面態度

丕優民調指出，半數美國人認為中國對美國構成最大威脅。圖為去年11月，美中領神視訊會談。（美聯社）

美國丕優研究中心（Pew Research Center）27日分別發布國內與跨國共兩項民調 指，半數美國人咸認中國對美國構成最大威脅，跨24國調查中，過半數國家對中負面態度比率超過67%，以澳洲 、日本、瑞典、美國和加拿大最明顯，中等收入國家對中態度相對和緩。

丕優表示，美國人民近年來普遍對中國的印象愈來愈差，最新民調顯示，50%的美國民眾認為中國是美國的最大威脅（包含經濟和安全），僅次於中方則是俄羅斯（17%）。

從歷年排名來看，2019年的調查顯示中俄並列美國最大威脅，2014年的頭號威脅是俄國，2007年則是伊朗。

從受訪者族群分析，偏共和黨人對中國的警覺性更高，特別是保守派共和黨人；自由派民主黨人更看重俄國對美國構成的威脅。

此外，超過65歲以上的受訪者有61%視中國為美國最大威脅，在18歲到29歲區間的受訪者僅36%這樣認為，男性持這樣看法的高於女性（59%對42%）。

另一項跨北美、歐洲、中東、亞太、非洲和拉美共24國、超過3萬人所做的民調顯示，24國對中國及其外交政策做法持負面態度的中位數比率為67%（亦即24國的負面印象比率從最高到最低排序的中間值，而非平均值），有正面看法的中位數比率約28%。

調查提到，即使北京 去年促成沙烏地阿拉伯和伊朗協議，發表12點烏克蘭和平方案，71%受訪者仍認為，中方對全球和平穩定沒有貢獻。

高收入國家的受訪者對北京的印象分數較差，中等收入國家受訪者對中國的態度較和緩；丕優報告提到，部分中等收入國家對中國的負面觀感隨時間成長。

例如，澳洲（87%）、日本（87%）、瑞典（85%）、美國（83%）和加拿大（79%）民眾對中國的印象較負面；奈及利亞（15%）、肯亞（23%）和墨西哥（33%）打出的負面印象分數比率將對較低。

調查詢問民眾對中國國家主席習近平外交政策的觀感，24國對習近平處理國際事務不太或沒有信心排序的中位數為74%，西歐、美加、多數亞太區域都呈現這項趨勢；給予正面肯定的除非洲國家外，就是印尼。