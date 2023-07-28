川普去年最缺錢時 1家默默無聞網路銀行借2.2億元解危

前總統川普。（Getty Images）

華盛頓郵報27日報導，前總統川普 在國會暴動事件發生後，被合作多年的銀行與金融機構斷絕往來，川普去年考慮再次問鼎白宮之際，川普企業財務狀況岌岌可危，如果沒能找到願意幫忙的貸款 機構，個人事業王國恐將瓦解。一家知名度甚低的網路銀行對川普伸出援手，共貸給川普2億2500萬元。

總部位於聖地牙哥辦公室園區的艾克索斯銀行(Axos Bank)，前身為美國互聯網銀行(Bank of Internet USA)，總裁兼執行長賈拉布朗特斯(Gregory Garrabrants)是共和黨金主。

報導指出，與川普合作長達20年的會計事務所，2022年2月宣布與川普畫清界線，並呼籲金融機構評估是否核准川普的貸款申請時，不要採信川普提供的財務狀況表。就在會計事務所對川普財務狀況發布警訊的一天之後，賈拉布朗特斯批准曼哈頓川普大廈(Trump Tower)1億元貸款，利息4.25%。

三個月後，賈拉布朗特斯為川普位於佛州都瑞爾(Doral)的豪華高爾夫球度假村批准1億2500萬元貸款，利息4.9%。兩筆貸款都是2032年到期。

另外，川普華府國際飯店(Trump International Hotel Washington, D.C.)經營權以3億7500萬元轉讓給邁阿密CGI商業集團(CGI Merchant Group)的交易案中，賈拉布朗特斯也提供部分貸款給買方投資人。

獨立銀行分析師伊萊(Bert Ely)指出，艾克索斯銀行的貸款對川普非常重要，讓川普躲過抵押被銀行沒收(foreclosure)危機，政治層面的意義也相當重大。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)調查川普金融詐欺過程中曾注意到艾克索斯銀行，但未指控銀行方面有任何不法。

51歲的賈拉布朗特斯過去一年多來不曾公開討論為何批准川普貸款，今年6月、7月接受華郵 訪問時說，貸款與政治立場無關，批准貸款是因為能讓銀行賺錢。他說，並不同意其他銀行的作法，因為川普遭控煽動國會暴動就與川普斷絕往來。

賈拉布朗特斯在2020年大選期間曾捐款9600元給川普，但說不曾與川普見過面，只有跟掌理川普集團的川普次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)交涉。