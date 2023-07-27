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曾公開撕毀教宗照… 愛爾蘭女歌手歐康諾 殞逝 歌聲成絕響

編譯徐薏茹／綜合26日電
愛爾蘭知名女歌手辛內‧歐康諾26日逝世，享年56歲。她生前一直為精神疾病所苦。(美聯社)
愛爾蘭知名女歌手辛內‧歐康諾26日逝世，享年56歲。她生前一直為精神疾病所苦。(美聯社)

愛爾蘭知名女歌手辛內‧歐康諾(Sinéad O'Connor)的家人26日證實，這位曾在表演時公開撕毀教宗照片的歌星過世的消息，享年56歲。

奧康諾在1990年代走紅國際，代表作為Nothing Compares 2 U等歌曲，生前為精神疾病所苦，屢傳自殺未遂。

歐康諾1966年12月8日出生在愛爾蘭首都都柏林(Dublin)，在問題家庭成長，童年時期受到母親虐待。15歲時她因為多次偷竊被送進懲教學校，在校期間被一名修女發現了她的音樂天賦。她共發行了十張專輯，最有名的是1990年翻唱美國流行樂壇傳奇巨星王子(Prince)的單曲Nothing Compares 2 U。

作風大膽敢言 抗議神職人員虐童

她長期以來以平頭造型亮相，向來直言不諱表達有關宗教、性、女權主義、戰爭等議題的觀點，並曾在電視節目「周六夜現場」中撕毀若望保祿二世(Pope John Paul II)的照片。

多年來，歐康諾一直呼籲針對教會隱瞞神職人員虐待兒童一事作全面調查。她曾在2021年回憶錄中寫到：「我是抗議歌手，我只是有話要說，對名氣沒有渴望。」

1年多前才喪子 生前苦於精神疾病

奧康諾曾公開談論自己多年來飽受心理疾病所苦，也曾多次自殺未遂，被診斷患有雙極性情感疾患(bipolar disorder，舊稱躁鬱症)，坦承與自殺的想法抗爭。

去年1月奧康諾的17歲兒子謝恩(Shane)輕生離世，令她深受打擊。

歐康諾2018年改信伊斯蘭教，並且更名為舒哈達‧沙達卡特(Shuhada' Sadaqat)。英國廣播公司(BBC)等媒體報導，她一直來回於愛爾蘭及英國兩地。

她的家人發表聲明表示：「我們沉痛地宣布，我們摯愛的辛妮已經過世。」貼文懇請大眾給予家人與親友隱私

奧康諾的死訊公布後，各界紛紛哀悼致意；愛爾蘭總統希金斯(Michael D. Higgins)讚美奧康諾擁有「非凡優美且獨特的嗓音」，向她的親友致以最深切的哀悼；愛爾蘭總理瓦拉德卡(Leo Varadkar)也說，「她的音樂在全世界受到喜愛，她的天賦無以倫比」。

據信她人生的最後一段時光在愛爾蘭羅斯康芒郡(Co Roscommon)和倫敦間往返度過。奧康諾的最後一則推特發布一張兒子謝恩的照片，附文寫到：「他是我一生的摯愛，靈魂的明燈，我們是彼此另一半的靈魂，他是唯一無條件愛我的人。」

教宗 隱私 推特

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