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捍衛國安 財政部次長：會對中國採取行動

記者張文馨／華盛頓報導
財政部國際事務次長沈堡(左)26日在聯邦參院外交委員會作證表示，美國會毫不猶豫對中國採取針對性措施來捍衛國安利益。圖為他今年6月會晤中國駐美大使謝鋒(右)。(取自推特)
財政部國際事務次長沈堡(左)26日在聯邦參院外交委員會作證表示，美國會毫不猶豫對中國採取針對性措施來捍衛國安利益。圖為他今年6月會晤中國駐美大使謝鋒(右)。(取自推特)

財政部國際事務次長沈堡(Jay Shambaugh)26日在聯邦參院外交委員會表示，美國會毫不猶豫採取針對性措施來捍衛國安利益；至於美台避免雙重課稅，財政部已經和國會及台灣官員詳談。

沈堡是財政部長葉倫(Janet Yellen)前不久訪問中國代表團的一員。他重申，美國將毫不猶豫地採取針對性措施來捍衛美國與盟友夥伴的國安利益，美國會持續捍衛人權；美國政府已清楚說明對中華人民共和國的嚴重關切，「必要時，我們會運用一系列手段來達到國安目標」。

沈堡表示，美國政府的核心使命是捍衛美國人民免受國安風險威脅，同時對中國表達美國的立場與意圖，避免誤解的風險。

沈堡重申，美國不尋求美中經濟體經濟脫鉤，脫鉤對兩國而言將是災難性的，且幾乎不可能實現；不過，捍衛國安的針對性措施或建構多元供應鏈都不是脫鉤，美國追求公平與健康的經濟關係，讓美中在經濟領域能公平競爭。

財政部正在考慮限制私人投資中國或其他讓美國有疑慮的國家；參院25日通過，要求打算投資中國半導體或人工智慧等科技領域的美國企業，必須通知聯邦機構。

沈堡答覆外交委員會主席梅南德茲(Bob Menendez)表示，財政部稅務政策辦公室已和台灣官員密集討論，釐清攸關雙重課稅的相關議題以及需要解決的問題，財政部也會與國會溝通來解決這個問題。

沈堡表示，財政部致力與國會合作，確保在美台營運的跨國企業免受雙重課稅，這對供應鏈和貿易關係來說至關重要。

在梅南德茲主導下，參院外委會13日審查通過「台灣租稅協定法案」(Taiwan Tax Agreement Act)，授權美台洽簽租稅協定；眾院的跨黨派議員稍後也提案支持，表達國會對這個議題的立場。

財政部 參院 投資

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