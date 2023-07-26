最熱7月 地球12萬年新紀錄 暖化致極端高溫

研究指出，今年7月首周是1850年氣象記錄以來，全球最熱的一周，預測今年7月將創下有史以來，氣溫最高月份，打破2016年7月當時創下的舊紀錄。圖為鳳凰城一流浪漢在帳篷裡飲水消暑。(Getty Images)

歐洲「世界氣候歸因組織」(World Weather Attribution)25日公布一項極端氣候研究報告，證實地球暖化是本月美、墨兩國以及歐洲南部出現極端高溫 的肇因，同時也預測本月將創下地球12萬年來最熱月紀錄。

該研究報告撰稿人，倫敦帝國學院(Imperial College London)「葛蘭森氣候變化研究所」(Grantham Institute for Climate Change)氣象科學家奧托(Friederike Otto)坦承：「未來一定會看到更多極端高溫，但我們無法預測未來的新常態或新極端現象，因為不知道人類何時會停止燃燒化石燃料。」

該研究證實，自19世紀末以來，地球平均氣溫上升華氏2度，並取得一項結論，如果沒有使用石化燃料引起氣候變遷，中國發生極端高溫機率是250年一遇，至於席捲美、墨和南歐的熱浪 則根本不可能發生。

聖嬰現象 東太平洋海溫升

根據報導，過去數年來，因太平洋連續三年「反聖嬰現象」(La Niña)，導致氣候降溫，但今年逆轉成為「聖嬰現象」(El Niño)，東太平洋海水溫度上升，進而影響全球氣候型態。

國家海洋暨大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA)研究174年來全球氣象記錄後發現，今年6月是地球最高溫月份；同時7月首周也是1850年氣象記錄以來，全球最熱的一周，預測今年7月將創下有史以來，氣溫最高月份，打破2016年7月當時創下的舊紀錄。

國家航空暨太空 總署(National Aeronautics and Space Administration，NASA)「戈達德太空研究所」(Goddard Institute for Space Studies)所長史密特(Gavin A. Schmidt)最近公開直言：「我們預測7月可能是氣象記錄有史以來，最熱的月份，而且可追溯到數百年前、甚至數千年前。」並強調：「並非每年都能看到這種現象。」