我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美中國月嫂搶手 月薪可達萬元 懷孕第八周前須搶訂

從亞歷桑納走私178噸回收物資 加州1家8口涉詐760萬

佛州海溫101.1℉寫非官方新高 熱到像洗「熱水澡」

編譯尤寶琪／綜合報導
佛州邁阿密以南40哩海岸海水溫度24日晚間達到華氏101.1度的，創下非官方世界海水高溫紀錄，高於氣溫，很不尋常。圖為科研究人員在海裡研究生物可能受到的影響。(Getty Images)
佛州邁阿密以南40哩海岸海水溫度24日晚間達到華氏101.1度的，創下非官方世界海水高溫紀錄，高於氣溫，很不尋常。圖為科研究人員在海裡研究生物可能受到的影響。(Getty Images)

佛州南海岸海水溫度24日晚間達到華氏101.1度，寫下非官方世界海水高溫紀錄，高於氣溫更是不尋常。

位在邁阿密以南約40哩處的馬納堤灣(Manatee Bay)的浮標，24日先是在上午紀錄到達華氏91度的最低溫，之後又在傍晚6時紀錄到華氏101.1度高溫；且從下午5時開始到晚間，水溫始終維持在華氏100度以上，「暖」到可以讓人洗個熱水澡了；根據 jacuzzi.com數據，熱水澡的溫度在華氏100度到102度。

儘管海洋溫度無官方紀錄，但馬納堤灣的數據可說是全球前所未見。耶魯氣候通訊(Yale Climate Connections)氣象學家馬斯特斯(Jeff Masters)隨即上推特發文指出，根據2020年發表的一項研究，目前可觀測到最高海面溫度，是在科威特灣(Kuwait Bay)中部測到的華氏99.7度。

馬納堤灣的海水溫度是測於水面下約五呎的淺層區，這裡的海水容易受影響而升溫；馬斯特斯在推特上表示，目前尚不清楚所測溫度是否有參考價值，因為還有「土地效應和水中有機物等測量汙染因素」尚未考慮進去。

不過佛州南部海域的水溫向來都不低，白天多數浮標記錄溫度都達超過華氏95度；佛羅里達灣周圍約24個浮標，傍晚所測平均溫度為約華氏96度。而馬納堤灣浮標附近的水溫讀數，向來都是佛州南部海域中幾個極端值之一。

但水溫高於氣溫似乎有些不尋常，馬斯特斯在推特上解釋：「陽光照射被黑暗土地圍繞的淺水區，的確可能造成溫度超過氣溫。」

根據監測全球海洋溫度的國家海洋暨大氣管理局(NOAA)珊瑚礁監測計畫(Coral Reef Watch)的數據，佛州南部水域只是是北半球正在經歷熱浪的幾個地區之一；其他海水溫度飆升的地區還包括地中海，在24日創下有史以來最熱溫度，達平均攝氏83.1度，祕魯西部水域和北大西洋。

佛州邁阿密以南40哩海岸海水溫度24日晚間達到華氏101.1度的，創下非官方世界...
佛州邁阿密以南40哩海岸海水溫度24日晚間達到華氏101.1度的，創下非官方世界海水高溫紀錄，高於氣溫，很不尋常。圖為科研究人員在海裡研究生物可能受到的影響。(Getty Images)

佛州 推特 高溫

上一則

Politico：秦剛難相處華府人盡皆知 沒多少人會想他

下一則

全球暖化…洋流系統最快2025崩潰 恐淹灌歐美海岸

延伸閱讀

破紀錄…佛州海溫101.1℉ 暖到能「洗熱水澡」

破紀錄…佛州海溫101.1℉ 暖到能「洗熱水澡」
社安金微調不敵通膨 佛州退休族荷包壓力大

社安金微調不敵通膨 佛州退休族荷包壓力大
金山推特總部 移除藍鳥標誌

金山推特總部 移除藍鳥標誌
色情與詐騙氾濫 澆熄中文推特政治討論熱情

色情與詐騙氾濫 澆熄中文推特政治討論熱情

熱門新聞

中央情報局(CIA)局長伯恩斯表示，在中國招募的情報人員十餘年來大量流失，反情報工作、間諜網凋蔽破敗，局內正努力重建。(路透)

中情局長首度承認 美在中國情報網被破壞 幹員流失逾十年

2023-07-22 23:54
中國外交部長秦剛30天前從公眾視野消失後，25日被免去「兼任的外交部部長職務」，改由前外長、中共中央外事辦主任王毅回鍋。(美聯社)

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

2023-07-25 10:51
美國國務卿布林肯（左）6月訪問北京，和中國外長秦剛在北京釣魚台國賓館舉行會談前握手。（Getty Images）

華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者

2023-07-22 11:37
前總統川普21日推出競選新武器，就是他17歲的小兒子拜倫川普(左)，右為他的女婿庫許納。(路透)

川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

2023-07-23 12:00
中國外交部長秦剛上任不到7個月就遭免職。（路透）

中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪

2023-07-25 16:08
美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）近日訪問中國，與中國國家主席習近平和中國國防部長李尚福會面。（路透）

季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到

2023-07-20 20:21

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大