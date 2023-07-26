全球暖化…洋流系統最快2025崩潰 恐淹灌歐美海岸

25日發表於「自然」(Nature)期刊的最新研究指出，地球若繼續升溫，調節全球氣溫的大西洋經向翻轉洋流系統(Atlantic Meridional Overturning Current)最快將在2025年崩潰，影響地球所有生靈。

大西洋經向洋流像是巨大的輸送帶，把熱帶溫水帶向北方時，海水溫度下降也變得更鹹、下沉，再往南邊回流；而墨西哥 灣洋流也是其中的一支。這重要系統若崩塌，冬季氣候將更趨極端，海平面會上升，淹灌歐美大陸部分海岸，連熱帶的雨季都會改變。

多年來，科學家不斷警告說，逐漸加速的氣候變遷 會影響海水溫度與鹹度的平衡，危及洋流系統的穩定，因為海洋溫度升高、北極圈冰層融化，更多淡水會注入海洋，海水密度會降低，下沉力量減弱。當海洋的鹹度太低或溫度太暖，或兩者併發，經向翻轉回流的「自然力量」就會停止。

1萬2000多年前，大西洋經向翻轉洋流就曾因為冰川 融化太快而停止流動，導致北半球氣溫在短短10年內上下浮動了攝氏10到15度(華氏18-27度)。伍茲霍爾海洋研究所所長門諾可(Peter de Menocal)說，這個大洋流一旦停擺，地球上所有生靈都將受影響，無一倖免。

聯合國政府間氣候變遷小組2019年預測，大西洋經向翻轉洋流本世紀將逐漸減弱，但世紀末之前崩潰的可能性很低。

最新研究根據2004年以來的最新資料，指出人為造成的氣候變遷影響了洋流的行為。研究人員根據1870到2020年格陵蘭南部的北大西洋150年的表面溫度，說經向翻轉洋流來到那裏的溫度如果較冷，表示洋流減弱。研究人員再把全球暖化對海水溫度影響的因素減去，就能更精確掌握洋流的變化。

研究團隊因此提出「高度自信」的預測，說大西洋經向翻轉洋流最快2025年，最晚2095年就會崩潰；最可能的時間點則在2039年和2070年之間。