我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美中國月嫂搶手 月薪可達萬元 懷孕第八周前須搶訂

從亞歷桑納走私178噸回收物資 加州1家8口涉詐760萬

全球暖化…洋流系統最快2025崩潰 恐淹灌歐美海岸

記者張聲肇／綜合報導

25日發表於「自然」(Nature)期刊的最新研究指出，地球若繼續升溫，調節全球氣溫的大西洋經向翻轉洋流系統(Atlantic Meridional Overturning Current)最快將在2025年崩潰，影響地球所有生靈。

大西洋經向洋流像是巨大的輸送帶，把熱帶溫水帶向北方時，海水溫度下降也變得更鹹、下沉，再往南邊回流；而墨西哥灣洋流也是其中的一支。這重要系統若崩塌，冬季氣候將更趨極端，海平面會上升，淹灌歐美大陸部分海岸，連熱帶的雨季都會改變。

多年來，科學家不斷警告說，逐漸加速的氣候變遷會影響海水溫度與鹹度的平衡，危及洋流系統的穩定，因為海洋溫度升高、北極圈冰層融化，更多淡水會注入海洋，海水密度會降低，下沉力量減弱。當海洋的鹹度太低或溫度太暖，或兩者併發，經向翻轉回流的「自然力量」就會停止。

1萬2000多年前，大西洋經向翻轉洋流就曾因為冰川融化太快而停止流動，導致北半球氣溫在短短10年內上下浮動了攝氏10到15度(華氏18-27度)。伍茲霍爾海洋研究所所長門諾可(Peter de Menocal)說，這個大洋流一旦停擺，地球上所有生靈都將受影響，無一倖免。

聯合國政府間氣候變遷小組2019年預測，大西洋經向翻轉洋流本世紀將逐漸減弱，但世紀末之前崩潰的可能性很低。

最新研究根據2004年以來的最新資料，指出人為造成的氣候變遷影響了洋流的行為。研究人員根據1870到2020年格陵蘭南部的北大西洋150年的表面溫度，說經向翻轉洋流來到那裏的溫度如果較冷，表示洋流減弱。研究人員再把全球暖化對海水溫度影響的因素減去，就能更精確掌握洋流的變化。

研究團隊因此提出「高度自信」的預測，說大西洋經向翻轉洋流最快2025年，最晚2095年就會崩潰；最可能的時間點則在2039年和2070年之間。

氣候變遷 墨西哥 冰川

上一則

佛州海溫101.1℉寫非官方新高 熱到像洗「熱水澡」

下一則

麥卡錫明示 眾院共和黨人可能彈劾調查拜登

延伸閱讀

全球氣候浩劫倒計時 墨西哥灣流恐在2025年前崩壞

全球氣候浩劫倒計時 墨西哥灣流恐在2025年前崩壞
新州警局員工監守自盜 冒領3000元薪資被抓

新州警局員工監守自盜 冒領3000元薪資被抓
烏拉圭海岸10天內陳屍2000隻企鵝 死因不明

烏拉圭海岸10天內陳屍2000隻企鵝 死因不明
全球暖化警訊 俄遠東永凍土巨坑「地獄之門」加速擴大

全球暖化警訊 俄遠東永凍土巨坑「地獄之門」加速擴大

熱門新聞

中央情報局(CIA)局長伯恩斯表示，在中國招募的情報人員十餘年來大量流失，反情報工作、間諜網凋蔽破敗，局內正努力重建。(路透)

中情局長首度承認 美在中國情報網被破壞 幹員流失逾十年

2023-07-22 23:54
中國外交部長秦剛30天前從公眾視野消失後，25日被免去「兼任的外交部部長職務」，改由前外長、中共中央外事辦主任王毅回鍋。(美聯社)

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

2023-07-25 10:51
美國國務卿布林肯（左）6月訪問北京，和中國外長秦剛在北京釣魚台國賓館舉行會談前握手。（Getty Images）

華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者

2023-07-22 11:37
前總統川普21日推出競選新武器，就是他17歲的小兒子拜倫川普(左)，右為他的女婿庫許納。(路透)

川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

2023-07-23 12:00
中國外交部長秦剛上任不到7個月就遭免職。（路透）

中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪

2023-07-25 16:08
美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）近日訪問中國，與中國國家主席習近平和中國國防部長李尚福會面。（路透）

季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到

2023-07-20 20:21

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大