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推動司改為「脫罪」？內唐亞胡挨批伸手司法

編譯廖振堯／綜合24日電
以色列國會24日通過具爭議性司法改革的一項主要條款，限制最高法院推翻政府決定的權力，引發以色列空前的全國性抗議。 (美聯社)
以色列國會24日通過具爭議性司法改革的一項主要條款，限制最高法院推翻政府決定的權力，引發以色列空前的全國性抗議。 (美聯社)

以色列國會24日通過「合理標準草案」，遏制最高法院推翻政府不合理決定的權力。總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)及其支持者表示，這是為了重新平衡政府部門之間的權力；但反對派批評，此舉威脅民主和司法獨立，改革背後牽扯的恐怕只是內唐亞胡的自身利益，包括拉攏極端正統猶太人派、迴避自己的貪腐指控。

有線電視新聞網(CNN)報導，內唐亞胡統治著以色列史上最右翼政府，包括極端民族主義和極端宗教政黨。所謂的「合理標準」通常被法院用來確定特定立法的合憲性或合法性。

不過以色列沒有成文憲法，只有一套準憲法的基本法，最高法院的權力相對強大，這也是改革派認為不妥之處。然而，最高法院其實是制衡議會和政府權力的唯一部門，因為行政、立法部門始終由同一個執政聯盟控制。

華爾街日報，服義務役被廣泛認為是能夠團結分裂社會的力量，可是猶太教正統派向來不願服兵役，雖然尋求永久免役的行動多次被以色列最高法院挫敗，但他們與內唐亞胡領導的聯合黨(Likud Party)結盟，推動司法改革，以削弱法院的力量。

許多世俗派以色列人認為，司改將是正統派利用宗教來削弱基本公民權利的第一步。正統派中有一個代表歐洲血統猶太人、另一個代表大中東地區猶太人的兩個政黨，組成了現任政府中僅次於聯合黨的第二大集團，在議會120席中擁有18席。而聯合黨占64席，拉攏這18席是內唐亞胡掌控權力的關鍵。

卡達媒體半島電視台(Aljazeera)則報導，許多反對派人士懷疑，司改行動背後動機可能部分是內唐亞胡自己的法律問題。

總檢察長曼德布利特(Avichai Mandelblit)2019年在三項調查中控告內唐亞胡欺詐、失信和腐敗罪，審判於2020年5月開始但一再推遲。24日司改通過的內容雖看似不會影響內唐亞胡的案件，但反對派擔心這只是起頭，任何司法權改變都可能幫助他逃避定罪。

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