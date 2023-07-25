以色列爭議改革 與美關係新痛點

以色列國會24日通過具爭議性司法改革的一項主要條款，限制最高法院推翻政府決定的權力，引發以色列空前的全國性抗議。 (美聯社)

以色列 總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)日前有意推動國內司法改革，引發大批民眾上街抗議。拜登 總統則對此提醒內唐亞胡勿讓限制司法權力造成其國內民眾對立，外界也憂心兩國關係是否會發生變化。

紐約時報報導，這次美以關係出現分歧，與外交政策或國家安全問題無關，而是涉及以色列國內議題。美國正統猶太 會眾聯盟(Orthodox Union)公共政策主任迪亞門特(Nathan Diament)說，「立場屬中間偏左的人，整體上比中間偏右的人較為擔心或不安，」儘管如此，他和其他長期支持者認為，美國和以色列之間的關係將會持續。

自以色列於1948年建國以來，美以兩國便是最親密的合作夥伴之一，但從一開始兩國關係即摩擦不斷。每任總統，即使最支持以色列的總統都曾與以色列總理爭吵過。

某些方面，拜登對以色列的態度與先前總統不同，雖然拜登重申美國支持以「兩國」模式來解決以巴衝突，但他是幾十年來首位不尋求和平談判的總統，而此舉正好讓內唐亞胡鬆一口氣，因為他長期以來對美國施壓，要他對巴勒斯坦做出讓步心有不滿。

以色列國內的司法改革是兩國關係最新的痛點。上個月，副總統賀錦麗(Kamala Harris)在華府慶祝以色列建國75周年的活動時，在演講中提到「獨立的司法」這個字後，讓以色列外長科恩(Eli Cohen)怒斥，「她根本沒看過這份方案。」以國反對黨領袖拉皮德(Yair Lapid)遺憾地說，「就是內唐亞胡害得美國不再是我們最親密的盟友。」即便如此，沙特洛夫仍認為，「拜登並沒有要與以色列領導人對抗。」

曼哈頓資深拉比費爾斯科(Diana Fersko)說，雖然相當投入猶太組織領域的人對於這次司法改革提案確實有想法，「但我不認為這會在美國猶太族群內引起廣泛的注意。」