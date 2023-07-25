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以色列爭議改革 與美關係新痛點

編譯莊瑞萌／綜合24日電
以色列國會24日通過具爭議性司法改革的一項主要條款，限制最高法院推翻政府決定的權力，引發以色列空前的全國性抗議。 (美聯社)
以色列國會24日通過具爭議性司法改革的一項主要條款，限制最高法院推翻政府決定的權力，引發以色列空前的全國性抗議。 (美聯社)

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)日前有意推動國內司法改革，引發大批民眾上街抗議。拜登總統則對此提醒內唐亞胡勿讓限制司法權力造成其國內民眾對立，外界也憂心兩國關係是否會發生變化。

紐約時報報導，這次美以關係出現分歧，與外交政策或國家安全問題無關，而是涉及以色列國內議題。美國正統猶太會眾聯盟(Orthodox Union)公共政策主任迪亞門特(Nathan Diament)說，「立場屬中間偏左的人，整體上比中間偏右的人較為擔心或不安，」儘管如此，他和其他長期支持者認為，美國和以色列之間的關係將會持續。

自以色列於1948年建國以來，美以兩國便是最親密的合作夥伴之一，但從一開始兩國關係即摩擦不斷。每任總統，即使最支持以色列的總統都曾與以色列總理爭吵過。

某些方面，拜登對以色列的態度與先前總統不同，雖然拜登重申美國支持以「兩國」模式來解決以巴衝突，但他是幾十年來首位不尋求和平談判的總統，而此舉正好讓內唐亞胡鬆一口氣，因為他長期以來對美國施壓，要他對巴勒斯坦做出讓步心有不滿。

以色列國內的司法改革是兩國關係最新的痛點。上個月，副總統賀錦麗(Kamala Harris)在華府慶祝以色列建國75周年的活動時，在演講中提到「獨立的司法」這個字後，讓以色列外長科恩(Eli Cohen)怒斥，「她根本沒看過這份方案。」以國反對黨領袖拉皮德(Yair Lapid)遺憾地說，「就是內唐亞胡害得美國不再是我們最親密的盟友。」即便如此，沙特洛夫仍認為，「拜登並沒有要與以色列領導人對抗。」

曼哈頓資深拉比費爾斯科(Diana Fersko)說，雖然相當投入猶太組織領域的人對於這次司法改革提案確實有想法，「但我不認為這會在美國猶太族群內引起廣泛的注意。」

以色列 拜登 猶太

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