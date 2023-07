AI寫新聞 谷歌向紐時等主流媒體推銷新產品

Google公司正就運用AI工具撰寫新聞報導展開探索,並與數間媒體機構洽談運用相關工具協助記者工作。(路透)

紐約時報(NYT)引述三名消息人士說法報導,Google (谷歌 )正在測試代號「創世紀」(Genesis)的生成式人工智慧(AI )新聞撰寫工具,可自動收集時事並產出新聞稿。

Google已向紐時、華盛頓郵報(WP)、新聞集團(News Corp),以及華爾街日報(WSJ)等主流媒體推銷這套軟體,協助提高記者的個人生產力。

匿名人士透露,「創世紀」生成式AI可收集新聞事件細節等資訊並產出準確且有條理的新聞內容。

谷歌發言人珍‧克理德(Jenn Crider)在聲明中表示,「公司已與出版業合作,尤其是小型出版商,目前AI輔助軟體仍處於早期探索階段,旨在幫助媒體工作者完成工作」。

克理德強調,「這款AI無意也無法取代真人在報導、創作和事實核查方面的媒體重要性」,但能提供下標題及寫作風格建議。

新聞集團發言人則表示,「與Google合作無間,欣賞(谷歌執行長)皮柴(Sundar Pichai)對新聞業的長期貢獻」。

紐約城市大學(City University of New York)媒體研究所的陶奈特創業媒體中心(Tow-Knight Center for Entrepreneurial Journalism)主任、新聞學教授賈維斯(Jeff Jarvis)認為,Google的這款新工具優缺點兼具。

身兼評論員的賈維斯解釋,「如果這個工具能提供可靠的資訊,對使用此工具的媒體人確實有幫助」,「但若遭有心人士濫用,則可能損害工具本身和新聞機構的可信度,畢竟AI生成的有些主題無法顧及全面性和文化細微差異」。

紐時與華郵不予回應,目前已有愈來愈多企業引進AI,美聯社(AP)等新聞機構已用AI生成財報資訊,但與人工記者產出的文章相比,仍然只占很小一部分。