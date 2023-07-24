貝佐斯「整頓華郵」提計畫增報紙影響力 目標今年獲利

億萬富豪貝佐斯擁有的華盛頓郵報，去年虧損1億元；他提出多種計畫要讓華郵重新出發。（美聯社）

億萬富豪貝佐斯 (Jeff Bezos)買下華盛頓郵報(The Washington Post)十年下來，發現去年虧損1億元，員工士氣低落，業務低迷，熟知貝佐斯人士表示，他提出多種計畫打算讓華郵 今年成為投資 年，目標在獲利，也增強報紙的影響力，讓華郵重新出發。

紐約時報報導，貝佐斯2013年斥資2億5000萬元買下華郵；創辦亞馬遜、重塑線上購物後的貝佐斯希望他的編輯高層，能把華郵從地區性新聞組織，轉化為真正的全球組織。

貝佐斯近來對新聞生意的了解增多；就在最近幾個月，華郵員工消沉、業務很拚，他變得更直接參與華郵的營運。

貝佐斯說過，他要華郵能夠獲利，但紐時指出，這個目標今年不可能達成。

知情人士指出，按目前速度，華郵2023年會虧損約1億元；另兩位人士表示，華郵今年按理無法達成廣告營收預測。自2020年改版以來，付費訂戶一直難以增加，最高峰時有300萬數位訂戶，現大約250萬。

華郵臨時執行長派蒂‧史東西弗(Patty Stonesifer)表示，貝佐斯對「投資於華郵的每一塊錢」都很欣然。知悉貝佐斯計畫人士指出，預計華郵2023年是投資年。

知情人士表示，貝佐斯買下華郵之後，前幾年興趣很高，但自從他決定卸任亞馬遜執行長以後，熱情稍退。但1月華郵發行人兼總編輯莎莉·布茲比(Sally Buzbee)對貝佐斯說，郵報目前士氣十分消沉，接下來便告改觀。

布茲比表示，士氣消沉是因報社業務總經理芮恩(Fred Ryan)舉措失當所致；芮恩已於6月辭職。