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「X」帝國上線？ 馬斯克：「X」取代藍鳥 推特換標誌

編譯廖振堯／綜合23日電
馬斯克在推文中貼出一圖，說自己就是喜歡X。（取自推特）
馬斯克在推文中貼出一圖，說自己就是喜歡X。（取自推特）

馬斯克(Elon Musk)買下推特(Twitter)後，正逐步將該公司打造成他夢想中的「X」應用程式，今年4月的法院文件顯示推特公司(Twitter Inc.)已經被合併到X集團(X Corp.)。馬斯克23日推文表示，推特的藍色小鳥標誌即將被「X」取代。

BBC報導，馬斯克在推文中說「很快我們就會告別推特品牌，並逐漸告別所有的鳥兒」，且說如果有任何人貼出夠好的X標誌設計，他明天就會讓該標誌在全球上線。在這之後，他又說X的風格當然應該接近裝飾藝術風格(Art Deco)。現在馬斯克的簡介中已多了「X.com」，該連結指向推特，他也預告今日稍晚推特小鳥就會換成臨時性的X標誌。

推特執行長雅卡理諾(Linda Yaccarino)則在推文回覆中說， 推特給人留下深刻的印象且改變了大家的溝通方式，X將更進一步打造為「全球的城市廣場」。「X代表著無限互動的未來，以音頻、影片、訊息、支付/銀行為中心，創建一個創意、商品、服務和機會的全球市場。在人工智慧(AI)的支持下，X將以前所未見的方式連接所有人。」

據先前報導，馬斯克希望創建的超級App「X」將類似於中國的微信，集消息、金融和社交媒體平台於一身。微信去年僅中國就估計有12.9億名用戶，已發展成為該地區最大的應用程式之一。

推特網站稱，藍色小鳥標誌是它們最知名的資產，「這就是為什麼我們如此保護它」。但馬斯克並非首次換掉小鳥標誌，今年4月份曾短暫換成虛擬貨幣「狗狗幣」(Doge coin)的柴犬標誌。

馬斯克向來展現他對字母「X」的熱愛，曾創立網銀新創公司「X.com」，後來與另一家公司合併成為PayPal；除太空公司取名「SpaceX」，7月甫成立的AI新創公司則叫「xAI Corp」。最能印證馬斯克對字母X的熱愛程度，大概要屬他與前女友加拿大歌手格萊姆絲(Grimes)在2020年生下的孩子，命名為「X Æ A-Xii」。

馬斯克在推文中展示圖案說，推特約莫會改成這樣，但會以X取代鳥兒。（取自推特）
馬斯克在推文中展示圖案說，推特約莫會改成這樣，但會以X取代鳥兒。（取自推特）

推特 馬斯克 AI

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