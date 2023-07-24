「X」帝國上線？ 馬斯克：「X」取代藍鳥 推特換標誌

馬斯克在推文中貼出一圖，說自己就是喜歡X。（取自推特）

馬斯克 (Elon Musk)買下推特 (Twitter)後，正逐步將該公司打造成他夢想中的「X」應用程式，今年4月的法院文件顯示推特公司(Twitter Inc.)已經被合併到X集團(X Corp.)。馬斯克23日推文表示，推特的藍色小鳥標誌即將被「X」取代。

BBC報導，馬斯克在推文中說「很快我們就會告別推特品牌，並逐漸告別所有的鳥兒」，且說如果有任何人貼出夠好的X標誌設計，他明天就會讓該標誌在全球上線。在這之後，他又說X的風格當然應該接近裝飾藝術風格(Art Deco)。現在馬斯克的簡介中已多了「X.com」，該連結指向推特，他也預告今日稍晚推特小鳥就會換成臨時性的X標誌。

推特執行長雅卡理諾(Linda Yaccarino)則在推文回覆中說， 推特給人留下深刻的印象且改變了大家的溝通方式，X將更進一步打造為「全球的城市廣場」。「X代表著無限互動的未來，以音頻、影片、訊息、支付/銀行為中心，創建一個創意、商品、服務和機會的全球市場。在人工智慧(AI )的支持下，X將以前所未見的方式連接所有人。」

據先前報導，馬斯克希望創建的超級App「X」將類似於中國的微信，集消息、金融和社交媒體平台於一身。微信去年僅中國就估計有12.9億名用戶，已發展成為該地區最大的應用程式之一。

推特網站稱，藍色小鳥標誌是它們最知名的資產，「這就是為什麼我們如此保護它」。但馬斯克並非首次換掉小鳥標誌，今年4月份曾短暫換成虛擬貨幣「狗狗幣」(Doge coin)的柴犬標誌。