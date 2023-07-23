拜登主打經濟政績牌 選民多不買帳：沒感覺生活改善

拜登總統尋求連任，主打經濟政績，但很多選民不會買帳。圖為拜登(左)7月20日在賓州費城視察一碼頭時，與工人交談。(美聯社)

拜登 總統展開連任競選之旅，所到之處都主打自己的經濟政績，指就業 充分，經濟依然強勁，但華爾街日報(WSJ)22日報導，很多選民不會買帳，直呼自己感受不到拜登立法帶來的改變，同一時間還覺得物價很高；報導指出，經濟議題不會助拜登連任順風順水，反而是當頭逆風。

31的華生(James Watson)在費城某加油站便利商店當經理，他表示通膨肆虐，一切都比以往貴；華生表示反對前總統川普，說他對種族議題屢出煽動之詞，又涉嫌性侵。但華生表示，2024年選舉可能會投給第三黨候選人，原因在擔憂拜登的年紀，而且覺得全國生活條件，自拜登就任以來，並無顯著改善。

對拜登的高齡及政績感到猶疑，適足以解釋為何現任的拜登在大多數民調 ，只與川普打成平手；川普依然不受歡迎，還面臨許多刑事起訴。另外，有些民主黨人憂心出現第三黨正、副總統候選組合，可能會吸引足夠的搖擺選民，讓選舉倒向有利於共和黨。

最近民調也顯示，強勁的就業市場與選民對經濟的感受，呈現脫鉤。今年直到6月，就業機會增加167萬個，6月通膨由去年高峰值的9.1%降到今年的3%；消費者支出強勁，住屋市場穩定下來。這麼多好消息，大眾對經濟這個課題的感受卻無甚改變，而經濟議題在民眾投票時，經常是頭號要務。

孟莫斯大學民調19日公布，結果顯示只有三成選民覺得：自新冠疫情以來，美國就經濟復甦而言，要比世界上其他國家迅速。受訪者就拜登處理就業及失業的施政，看法分歧，47%認可、48%不認可他的表現。

其他民調也發現，選民就經濟議題給拜登打低分。華爾街日報4月民調發現基礎建設這一點，不認可的人比認可的人要多三個百分點。假設拜登再與川普對決，投給誰仍心意未定者，只有一成認可拜登的執政表現，相形下有七成不認可。

34歲的布朗(Christopher Brown)雖登記為共和黨選民，但2016年投給喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)、2020年投拜登，這次他表示不保證再支持拜登，部分原因在他認為總統的經濟政績好壞參半。

布朗是賓州居民，他表示今天過得比兩年前糟，原因在通膨、額外開支；他雖不把通膨全歸罪於拜登，但他認為拜登某些政策助長物價，而他為住家、生鮮果菜及汽油開銷，感到壓力沉重。