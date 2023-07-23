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買汽車、搭飛機、吃燒烤…總統參選人財務報告 洩消費祕密

編譯盧炯燊／綜合22日電

有意競逐總統大位的人，其競選團隊的資金籌集及開支，必須每個季度向聯邦選舉委員會提交的財務報告。根據本月截止的第二季財務報告，可以讓人從了解參選人的消費偏好、旅行習慣，甚至他們的員工喜歡吃什麼，然而也有一些細節值得關注。

共和黨方面，前副總統潘斯的最大支出是旅行，上季他的競選活動開支是7萬4000元，但最少三分之一是付給專門收藏汽車及摩托車的拍賣公司Mecum Auctions，報表中將之列入「旅行」類別，當媒體要求澄清時，潘斯的發言人回答說︰「旅行。」

佛州州長德桑提斯的財務報告，就是一個大手筆花錢的信號，在剛宣布參選後的頭六個星期，僅在乘搭私人飛機上就花了17萬5000元。在總開支裡，近50萬元的旅行開支是流向一個名為「N2024D LLC」的組織，它屬於一家著名的競選公司。

另一參選人、企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)在競選中花費了個人財富數百萬元。縱觀他第二季的支出，難以確定這數百萬元去了哪裡。例如在辦公家具和用品支出500元，酒店HotelTonight的支出1600元，邊疆航空的支出300元，嬰兒用品店900元。

南卡州對燒烤非常重視，也成為競選活動之一。參選總統的參議員史考特(Tim Scott)的團隊對燒烤更有明顯偏好，故舉行燒烤活動。南卡州有不少美味的燒烤店，但Hometeam BBQ經常贏得當地民眾及食評家的稱讚，他在此共花1400元。團隊還在Capital Grille牛排連鎖店花費約4500元。

民主黨籍的參選人小羅伯特·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)的競選活動，得到英國吉他手克萊普頓(Eric Clapton)的財政支持。克萊普頓將自己描述為「個體經營者……音樂家」，他給甘迺迪寄來一張5000元支票。不過接受外國人的捐款是非法的，競選團隊在財務報表中表示會在下個季度退還捐款。

南卡 支票 佛州

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