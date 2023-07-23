川普3對手打破黨內禁忌 談改革社安金：不會砍長者給付

與前總統川普角逐共和黨2024年總統候選人提名的三位對手打破黨內禁忌，開始談論改革與削減社會安全福利。圖為在共和黨內民調僅排在前總統川普之後的佛州州長德桑提斯(中)7月21日在鹽湖城演講。(美聯社)

與前總統川普 角逐共和黨 2024年總統候選人提名的三位對手打破黨內禁忌，開始談論改革與削減社會安全福利，但都強調只影響到年輕人，不減少給長者的社安金 ；川普依然反對，認為政治上絕不能碰觸社安金及聯邦醫療保險(Medicare)。

華盛頓郵報22日報導，民調排在川普之後的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、前副總統潘斯及前南卡羅來納州長海理(Nikki Haley)都已打破共和黨不能談的禁忌，認為社安制度要改革檢討。德桑提斯16日及今年更早受訪，都表示要修社安金給付，但他強調，調整對象不包括已退或屆退人士。

前南卡羅來納州長海理7月20日在南卡羅來納州演講。(美聯社)

德桑提斯接受福斯新聞網(Fox News)訪問表示，有人在講共和黨在設法砍長者的社安金，那全然不實；他在談的變革，是給目前30幾、40幾歲的人，目的是為社安制度能存續下去，所以完全是兩回事，他認為社安制度有必要討論。

但川普自2016年競選初期以來，就矢言不碰社安制度及聯邦醫險，與共和黨正統派分道揚鑣，此後也改變共和黨的看法；川普最近更大力抨擊德桑提斯想砍社安制度。

潘斯17日也對福斯新聞網表示，樂見又有一位初選候選人願談社安金一事。

川普的三位對手的發言，可領會到即便財政立場保守的共和黨保守派候選人，也不願更不敢支持削減長者們的社安金，凸顯共和黨改變態度、躲避這項議題的程度有多大。

前眾院議長萊恩(Paul Ryan)2012年擔任共和黨的副總統候選人，曾帶領全黨提倡預算藍圖，其中包括大砍社安金及聯邦醫保。

但隨著共和黨變得愈來愈仰仗較高齡選民的支持，川普繼續施展強大影響力改變共和黨信念，共和黨高層已遵奉川普的領導，不再提案想砍社安制度，今年眾院議長麥卡錫與白宮協商債限時，也排除該事項。

只是，誠如挑戰川普的對手所提，把可能削砍的對象集中在年輕人，也有其不利之處，就是讓本已疏離共和黨的年輕人，對該黨更加敬而遠之。專家表示，即使減少給年輕人的社安福利，大體並未解滿問題，而他們認為早在千禧世代拿到第一張社安支票之前幾十年，社安金危機就要發生。