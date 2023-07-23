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CBS：拜登政府引用「假釋計畫」2年內讓超過54萬移民入境

編譯潘勛／綜合22日電
總統拜登。（美聯社）
總統拜登。（美聯社）

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)取得政府並未公布的數據指出，拜登政府動用1950年代法律創立假釋計畫，推動國家現代史上最龐大的合法移民擴張，不到兩年就讓至少54萬1000名移民進入美國。

根據官方內部統計、法院紀錄、公開報告，移民假釋權力讓聯邦官員得以授權沒有簽證的外國人進入國境。但法源的1950年代法律旨在削減非法入境，或替尋求庇護人士創出安全避難所。

史無前例地動用假釋權力，讓有意移民入美的人在人口走私集團頭協助、非法入美的情況下，官員們得以提供合法安全的替代方案，把他們分散離開南方邊界；法律也讓政府取得更快的方法來重新安置申請庇護者；川普時代大幅削砍，讓體系蕩然無存，拜登政府試著重建安置體系。

數據指出，官員們引用假釋權力，讓有美國人資助的約16萬8400名拉丁美洲及加勒比地區移民入境；有美國人資助的烏克蘭難民14萬1200人；13萬3000名本在墨西哥等候審判的庇護申請人、7萬7000名阿富汗撤出人士，另外在南方邊界處理通過的烏克蘭人有2萬2000人。

拜登政府創立的移民假釋計畫，等於造出30年來最重大的合法移民擴張。讓共和黨籍批評人士很失望的是：政府獨斷而為，未獲國會清晰同意，因為兩黨僵局數十年，自1990年來國會並未擴大合法移民的數量。

要合法來美生活、工作，移民一般要取得簽證，或法院批准的難民地位。但1952年通過的法律，容官員動用假釋權，讓沒有簽證的人入境，只要那麼做能因應「緊急人道理由」或符合「重大公眾福利」。假釋雖然沒讓移民資格取得永久居留權或公民地位，但還是讓他們能夠在美國生活、工作，一般假釋一、兩年，可以再予延長。

雷根及柯林頓時代的移民首長麥斯納(Doris Meissner)表示，用假釋來安置難民有先例，冷戰時代，兩黨政府都假釋數十萬逃離古巴、東歐及東南亞共產政權的難民；但麥斯納表示，拜登政府在這麼短時間容許規模這麼大的移民、難民，倒是史無前例。

移民 拜登 簽證

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