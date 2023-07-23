德州格蘭德河「浮標攔網」讓無證移民或死或傷 司法部要求移除

聯邦司法部發函給德州政府，要求盡速移除為阻擋無證移民而在格蘭德河所設的浮標攔網與相關設施，否則將提告。(美聯社)

德州 州警內部文件引發全美譁然，因為州警爆料指美墨邊境格蘭德河(Rio Grande)上的浮標攔網(buoy barrier)導致無證移民與幼兒溺死，政府不但要求州警沿河畔設置帶刺鐵網(razor wire)，甚至還要州警將已經上岸的移民推回河裡。

美聯社報導，聯邦司法部 20日發函給德州政府，要求在美東時間24日下午2時前回覆，是否願意盡速移除浮標攔網與相關設施，否則聯邦將採取對應的法律行動。司法部警告德州在格蘭德河部署浮動屏障，不但違反聯邦法律，更有人道疑慮，要求德州當局盡快拆除。

德州在格蘭德河設置的浮標攔網。（取自德州公安廳）

不過，共和黨籍的德州州長艾伯特21日在推特聲明，德州將繼續實施保護德州與美國人民的措施，以及威脅他們生活的非法移民 ，推文也再度挑釁總統拜登，稱「總統先生，法庭見」。

司法部的發函對象除艾伯特外，還有德州代理檢察長。司法部律師指出，浮標攔網未經聯邦許可，並威脅河道正常通航、公眾安全，已違反河道暨港口法(Rivers and Harbors Act)。聯邦官員告訴哥倫比亞廣採公司新聞網(CBS News)，浮標攔網也妨礙了邊境巡警(Border Patrol)的執法，德州越權妄為已導致移民受傷、淹死，連幼兒都不例外。

據報導，艾伯特為維護德州長達1200哩的美墨邊境安全，編列數十億元執行遏阻偷渡的「孤星行動」(Operation Lone Star)，包括在格蘭德河流域部署1000呎長的浮動屏障、在陸地設置鐵絲網，採水陸雙管齊下方式阻斷偷渡途徑，並以嚴格的非法入侵罪名逮捕偷渡客。

儘管非法越境的人數在2022年創下新高，但川普總統任內實施的防堵移民措施在5月失效後，德州並未如預期般湧入暴增的移民，6月總人數反而創下歷史新低。

聯邦官員認為，因為移民已有更好的合法入境方式，以及執法單位對庇護聲請案的更嚴審查，才能使得非法移民人數大減。白宮發言人哈桑(Abdullah Hasan)也表示，德州州長艾伯特的危險又違法的作為，已妨礙邊境巡警的正常作業，他的處置方式不但將移民置於危險之中，也增加了執法人員的風險。