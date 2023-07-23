德州格蘭德河「浮標攔網」讓無證移民或死或傷 司法部要求移除
德州州警內部文件引發全美譁然，因為州警爆料指美墨邊境格蘭德河(Rio Grande)上的浮標攔網(buoy barrier)導致無證移民與幼兒溺死，政府不但要求州警沿河畔設置帶刺鐵網(razor wire)，甚至還要州警將已經上岸的移民推回河裡。
美聯社報導，聯邦司法部20日發函給德州政府，要求在美東時間24日下午2時前回覆，是否願意盡速移除浮標攔網與相關設施，否則聯邦將採取對應的法律行動。司法部警告德州在格蘭德河部署浮動屏障，不但違反聯邦法律，更有人道疑慮，要求德州當局盡快拆除。
不過，共和黨籍的德州州長艾伯特21日在推特聲明，德州將繼續實施保護德州與美國人民的措施，以及威脅他們生活的非法移民，推文也再度挑釁總統拜登，稱「總統先生，法庭見」。
司法部的發函對象除艾伯特外，還有德州代理檢察長。司法部律師指出，浮標攔網未經聯邦許可，並威脅河道正常通航、公眾安全，已違反河道暨港口法(Rivers and Harbors Act)。聯邦官員告訴哥倫比亞廣採公司新聞網(CBS News)，浮標攔網也妨礙了邊境巡警(Border Patrol)的執法，德州越權妄為已導致移民受傷、淹死，連幼兒都不例外。
據報導，艾伯特為維護德州長達1200哩的美墨邊境安全，編列數十億元執行遏阻偷渡的「孤星行動」(Operation Lone Star)，包括在格蘭德河流域部署1000呎長的浮動屏障、在陸地設置鐵絲網，採水陸雙管齊下方式阻斷偷渡途徑，並以嚴格的非法入侵罪名逮捕偷渡客。
儘管非法越境的人數在2022年創下新高，但川普總統任內實施的防堵移民措施在5月失效後，德州並未如預期般湧入暴增的移民，6月總人數反而創下歷史新低。
聯邦官員認為，因為移民已有更好的合法入境方式，以及執法單位對庇護聲請案的更嚴審查，才能使得非法移民人數大減。白宮發言人哈桑(Abdullah Hasan)也表示，德州州長艾伯特的危險又違法的作為，已妨礙邊境巡警的正常作業，他的處置方式不但將移民置於危險之中，也增加了執法人員的風險。
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