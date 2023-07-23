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黨派鬥爭 梅奧卡斯批移民制度「根本崩盤」

編譯俞仲慈／綜合22日電
國土安全部長梅奧卡斯(中)出席「阿斯本安全論壇」演說表示，美國移民制度「根本崩盤」，需要全盤檢討與改革。圖為他今年5月在美墨邊境視察。(美聯社)
國土安全部長梅奧卡斯(中)出席「阿斯本安全論壇」演說表示，美國移民制度「根本崩盤」，需要全盤檢討與改革。圖為他今年5月在美墨邊境視察。(美聯社)

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)20日出席科羅拉多州「阿斯本安全論壇」(Aspen Security Forum)，發表演說時表示，美國移民制度「根本崩盤」，需要全盤檢討與改革，但受到黨派政治干擾，解決方案難產。

梅奧卡斯表示：「大家一致同意的事實，就是我國移民制度確實從根本上崩盤，然而遺憾的是，我們似乎無法就解決方案達成一致共識。」

移民問題向來是美國政治重大焦點，但長期以來存在嚴重分歧，以及黨派鬥爭的拖累，拜登政府對美墨邊境湧入的非法移民危機，採取的因應措施，備受共和黨人大力抨擊。

過去疫情期間，聯邦政府援用美國法典42卷(Title 42)條例，以維護公衛安全為由，授權執法人員在美墨邊境，驅逐數十萬名偷渡入境的無證移民，但是今年5月，拜登政府宣布終止引用法典42卷，引起共和黨人強烈譴責，擔心新措施會導致更多移民非法入境。

梅奧卡斯表示，這種情況不但沒有發生，相反地，執法單位發現邊境衝突事件還減少65%，宣稱拜登政府因應邊境危機的部分措施，係透過提高庇護申請標準所需的「證據門檻」來「抑制」無證移民偷渡入境的企圖。

梅奧卡斯指出，此舉意味著尋求庇護的無證移民必須提供證據，證明自身確實因為受到迫害、心生恐懼而不得不偷渡入境，不過移民支持者卻批評聯邦政府的新措施，讓無證移民申請庇護的可行性難上加難。

另外現行制度要求技術移民也須遵守抽籤順序的申請程序，梅奧卡斯不以為然表示：「毫無疑問，我們的移民制度無法配合國內經濟需求。」但若要改變此一制度，需要經過國會批准，梅奧卡斯坦言過關可能性極低。

非法移民 拜登 偷渡

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