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去年逾百萬人成美國公民 創百年新高 明年入籍考試變難

記者胡玉立／綜合報導
美國在2022會計年度創下超過100萬人入籍成為公民的紀錄，其中一個原因是入籍考試簡單。但公民入籍考試版本在明年修訂更新後，難度將增加。圖為在紐約市舉行的入籍儀式。(Getty Images)
美國在2022會計年度創下超過100萬人入籍成為公民的紀錄，其中一個原因是入籍考試簡單。但公民入籍考試版本在明年修訂更新後，難度將增加。圖為在紐約市舉行的入籍儀式。(Getty Images)

美國現行公民入籍考試是西方國家最簡單的移民考試，在2022會計年度甚至創下超過100萬人入籍成為公民的紀錄。不過，公民入籍考試版本在明年修訂更新後，難度將增加。

川普政府2020年曾對該考試作修改，讓考試時間更長、難度更大。但拜登總統上任後簽署行政令，將考試改回之前版本，以消除入籍障礙。該版本上次更新是在2008年，規定15年後修訂；新版預計2024年底推出。

美國公民及移民服務局(USCIS)已提議新版考試增加口語部分來評估英語技能；考官會展示普通場景照片，如日常活動、天氣或食物，要求申請人口頭描述這些照片。

麻州公民教科書作者布利斯(Bill Bliss)稍早表示，和過去版本相比，政府擬議中的變更，將「需要顯著提高語言能力和應試技巧」。

圖為在加州洛杉磯市一名女子手持美國國旗，出席入籍儀式。(歐新社)
圖為在加州洛杉磯市一名女子手持美國國旗，出席入籍儀式。(歐新社)

目前，考官會詢問申請人在入籍文件中已回答的個人問題，來評估對方口語能力。

另一項擬議修改內容，是將有關美國歷史和政府的公民部分改成多重選擇題，而非目前的口頭簡答題。專家表示，這些變化需要更多知識基礎，讓考試變得更困難。

UCIS去年12月報告指出，2022財年有逾100萬人成為公民，是1907年有紀錄以來最高數字之一；與前年相比，大量積壓的入籍申請案減少60%以上。

政治學專家指稱，與德國、加拿大和英國等其他西方國家相比，美國目前的公民入籍考試是西方世界最簡單的一個。申請人只需正確回答10個問題中的6個問題即可過關。這10個問題是自100個問題題庫選出，申請人考前可以查看和研讀考古題庫。

根據聯邦法律，尋求公民身分的大多數申請人，須表現出對英語的理解，包括日常口語、閱讀和寫作能力，並對美國歷史和政府有所了解。移民局也會評估申請人是否有犯罪紀錄、納稅情況以及經濟上是否支持子女。

當局將先在全國針對擬議修訂版作試驗，並徵求公眾反饋，再由外部專家小組審查試驗結果，並推薦最佳修訂作法。

移民局 拜登 麻州

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