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穿越險惡叢林 拉美「達連隘口」成走線人地獄

記者胡玉立／綜合報導
泛美公路連接南北美洲的唯一斷點「達連隘口」，對於被稱為「走線者」的偷渡客來說，有如地獄。圖為來自委內瑞拉的無證移民，拖家帶口涉水走過隘口。(路透)
泛美公路連接南北美洲的唯一斷點「達連隘口」，對於被稱為「走線者」的偷渡客來說，有如地獄。圖為來自委內瑞拉的無證移民，拖家帶口涉水走過隘口。(路透)

對於被稱為「走線者」的偷渡客來說，泛美公路連接南北美洲的唯一斷點「達連隘口」(Darién Gap)是地獄般的存在。但這段位於哥倫比亞和巴拿馬邊境、60哩長的險惡叢林，也像磁鐵一樣，吸引著追求冒險者前往探險，還有旅遊業者組團遊覽。遊客和偷渡客兩種天壤之別的人群，在「達連隘口」交會，衝突感極其強烈。

6月剛抵達墨西哥的委內瑞拉前警察拉米雷斯(Franca Ramirez)告訴路透，他為了逃離委內瑞拉的監禁酷刑，冒險徒步穿越達連隘口。他在叢林深處一條湍急河流努力爬向高處時，突然注意到一群年輕人在拍攝風景，「我問他們是不是移民，他們說不是，他們是在叢林取景觀光」。

巴拿馬資深導遊莫拉萊斯(Rick Morales)表示，達連隘口旅遊業幾十年來一直在緩慢發展，「叢林很特別，它如此強大又令人謙卑。」旅遊廣告沒有提及人道主義危機。旅行團價格從每人數百元到幾千元不等，其中包括醫療服務、衛星電話、適當裝備和廚師。

受偷渡集團操控的「走線者」所付出的費用，則遠遠超過觀光客。委內瑞拉移民加西亞(Kisbel Garcia)表示，她付給「領隊」4000美元，對方承諾帶她和四個孩子及婆婆安全穿越叢林。但領隊可沒有提供觀光等級的保護，並在徒步行進兩天後拋棄了他們。他們一家人靠著前人綁在樹上為後人標記道路的藍色布片，六天後終於活著走出來。「我們必須在沒有任何幫助情況下對抗所有風險，」她說：「達連隘口就是地獄。」

達連隘口部分地區近年來已成人道主義災難發生地。去年約有25萬人因無法取得簽證，冒險穿越該處前往美國邊境。這些偷渡客來自世界各地，包括遠從中國、阿富汗及非洲部分地區。聯合國國際移民組織 (IOM) 稱，至少有137人在這裡死亡或失踪。

部分人道主義援助組織批評達連隘口冒險旅遊團，稱這種將旅行當成「生存技能測試」的旅遊行銷品味低劣，分散了世人對移民苦難的注意力。

偷渡客 移民 觀光

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