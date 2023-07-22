縱橫歌壇近80年 傳奇爵士樂歌手東尼班奈特96歲謝幕

東尼班奈特2016年在紐約無線電城開演唱會，慶祝90歲生日，聲稱「最好的還在後頭」。(美聯社)

美國傳奇爵士樂 歌手東尼班奈特(Tony Bennett)21日清晨在紐約市 與世長辭，享年96歲，距離97歲生日僅兩周。

班奈特以經典名品「我把心留在舊金山」，成名歌壇，圖為1984年時任舊金山市長的范士丹(右二)在舊金山同搭纜車(叮噹車)。(美聯社)

縱橫歌壇近80年，在85歲高齡時還出過排行榜第一的專輯；他1962年演唱的「我把心留在舊金山」(I Left My Heart In San Francisco)是最被人傳唱的經典名曲之一。他畢生得過20座葛萊美獎，其中包括終身成就獎，全球唱片銷量也超過5000萬張；即使在2016年確診阿茲海默症 ，他仍不減工作熱忱，持續演唱並灌錄唱片，贏得年輕一代歌迷的尊重與喜愛。

傳奇歌手班奈特縱橫歌壇近80年，獲獎無數。圖為1974年他在賭城表演。(路透)

東尼班奈特擁有好嗓子，演唱技巧極佳，他的聲音熱情洋溢，充滿溫暖，咬字清晰且情感奔放；他的公關韋納(Sylvia Weiner)發表聲明表示，東尼班奈特是因為年齡相關因素，在紐約市家中去世。

東尼班奈特1926年8月3日在紐約市出生，年紀輕輕就出道；1950年代成名之後，曾被傳奇歌王法蘭克辛納屈(Frank Sinatra)譽為「業內最佳歌手」。隨著年齡增長，獲獎無數的他合作對象也越來越多元，歷年來與他合作過二重唱專輯的歌手包括前披頭四樂團成員保羅麥卡尼(Paul McCartney)、靈魂歌后艾瑞莎富蘭克林(Aretha Franklin)、鄉村歌手威利尼爾森(Willie Nelson)、U2樂團主唱波諾(Bono)以及女神卡卡(Lady Gaga)。

歌壇長青樹班奈特2016年以90歲高齡在拉斯維加斯演出，慶祝是凱撒宮酒店開業50周年。(路透)

2016年，東尼班奈特在紐約舉辦90歲大壽慶生派對，眾星雲集，帝國大廈還為他推出燈光秀。他在同年出版回憶錄，書名為《剛剛開始》(Just Getting Started)。

縱橫歌壇近80年的班奈特以近97歲高齡辭世，小提琴手在舊金山費爾蒙酒店的班奈特雕像前演奏他的經典名品「我把心留在舊金山」，向他致敬。(歐新社)

2021年初，他透露自己在2016年被診斷出罹患阿茲海默症；後來他在推特發文寫道，「生命是一份禮物—即使患了阿茲海默症亦然。」由於病情，東尼班奈特2021年8月3日在紐約無線電城音樂廳一連舉辦三場演唱會後，正式退休。

歌壇長青樹班奈特(右)縱橫歌壇近80年，圖為1968年他在賭城表演。(路透)

班內特的音樂生涯充滿高潮和低谷，但他自始至終都平靜自若、面帶微笑，試圖忠實傳達他最喜歡的元素；他也一直認為自己就是一名爵士樂歌手。