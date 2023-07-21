改革K-12教學 保守派找到「模範學校」--密州「希爾斯代爾學院」

密西根州私人保守派基督教學校「希爾斯代爾學院」是保守派尋求全面改革K-12教育系統的首選。（取自希爾斯代爾學院臉書）

密西根州私人保守派基督教學校「希爾斯代爾學院」(Hillsdale College)過去一向拒絕聯邦資助以規避政府監管，然而近期希爾斯代爾學院被保守派選定，成為保守派尋求全面改革K-12教育系統的首要資源與範本。

該校經常邀請共和黨政治人物到校演講，在全國十幾個州設有特許學校，推行強調美國獨特論的「1776年課程」(1776 Curriculum)，聲稱逾8400名行政人員及教師已下載該課程，並且有愈來愈多州及地方立法者尋求希爾斯代爾學院的指導。

希爾斯代爾學院的學生不到1700人，卻擁有9億元的捐款，因此能免費提供許多資源，該校高層表示他們參與K-12教育是因為相信學生應該學習美國建國的「美德」，在文化戰成為學區焦點之際，該校與保守運動的淵源使其成為政策制定者信賴的品牌，希望扭轉他們認為被進步派接管的公立學校教育。

哥倫比亞大學教師學院(Columbia University, TC)政治科學家海尼格(Jeffrey Henig)表示：「希爾斯代爾吸引人的特點在於他們有現成的答案，立法者可以對他們認為不斷發生的事情表達憤怒，並說看看這裡，我們有答案，而且成本很低。」

希爾斯代爾學院華盛頓分部副校長斯伯丁(Matthew Spalding)說明，該校在K-12教育推行的是學校在傳播愛國主義福音、公民與宗教自由方面「極長遠觀點」的延伸。

佛州 州長德桑提斯 (Ron DeSantis)1月任命斯伯丁作為佛羅里達新學院(New College of Florida)的理事，德桑提斯的一名高級助理說目標是將佛羅里達新學院重塑為「南方的希爾斯代爾」，斯伯丁與其他四名希爾斯代爾教職人員還被佛州教育局 選中，在教師的公民學培訓中報告。

雷根政府時期的教育助理秘書芬恩(Chester Finn Jr.)表示，一個大學學院提供如此多資源給K-12教育的情況並不常見，該校的教育模式為保守派提供他們希望子女學習的內容。