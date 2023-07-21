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鼓動學生攻擊保守派法官演講 史丹福大學法學院副院長下台

記者張聲肇／綜合報導
史丹福大學法學院副院長史坦巴克因鼓勵進步派學生抗議保守派法官，已自行離職。(取自史丹福法學院官網)
史丹福大學法學院副院長史坦巴克因鼓勵進步派學生抗議保守派法官，已自行離職。(取自史丹福法學院官網)

史丹福大學法學院20日宣布，該院負責多元、平等、包容的副院長史坦巴克(Tirien Steinbach)因鼓勵進步派學生抗議保守派法官，徒增雙方關係緊張，已自行離職。

此事導源於3月9日該校聯邦主義學會邀請法官鄧肯(Stuart Kyle Duncan)前去演講，他一到場就看到現場有示威標語，說他2020年駁回變性囚犯要求改名的官司，是對變性人「犯罪」。

史坦巴克隨後又鼓勵學生批判演講人，事後遭學校停職，名義上去休假。她承認當時的場面她「處理得很差」。

院長馬丁內茲(Jenny Martinez)責怪她把事情鬧僵，讓學校與外界關係緊張，既然她主動求去，希望全院師生翻過這頁不愉快的歷史，但要記取教訓。

史坦巴克受到批評，主要因為當場的錄影帶顯示，她自己發表六分鐘的談話，和學生站在同一立場，攻擊這位保守派法官。

鄧肯判決42歲的變性人想把自己的姓名從Norman Keith Varner改為Kathrine Nicole Jett敗訴，引發學生不滿。近百名學生趕來聽他演講，其實是要給他難堪，舉著「聯邦的混蛋」、「變性人的人命很要緊」等牌子向他示威。

學生不斷對他叫罵，甚至喊出「希望妳女兒被強暴」；而學生對來賓叫囂時，史坦巴克在一旁猛點頭表示贊同。

當東道主的史坦巴克對鄧肯說讓她來控制場面，鄧肯回答：｢怎麼控制？」後又惹火學生，有人大叫「種族主義色彩顯現出來了，」｢尊重非裔女性」，迫使鄧肯讓步。

史坦巴克這才站上講台，開始六分鐘有備而來的發言。鄧肯說史坦巴克的發言內容不外乎攻擊他的工作「令人憎恨」、「毫無人性」，「造成傷害」等。

史丹福大學 種族主義 非裔

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