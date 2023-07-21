女足世界盃／美國隊拚3連霸 2萬名美國球迷湧入紐西蘭助威

「美國人來了」，來自加州的一對父子赴紐西蘭為美國女子足球隊加油。（美聯社）

第九屆女子足球 世界盃20日在南半球的澳洲 及紐西蘭揭幕，這是女子世足首次來到大洋洲，也是首次在兩個國家九個城市的十座體育場舉行，而最吸引人的就是，美國人又來了。

這些美國人就是美國國家女子足球隊及兩萬多美國球迷，這是因為美國隊正試圖創造歷史，希望成為史上首支連續三屆奪得世界盃冠軍(包括女足與男足)的球隊。

因此，隨著本屆女足世界盃的揭幕，世界的目光都集中到了美國隊身上。

女子世足賽在紐澳洲開踢，美國隊被看好三連冠；圖為美國女子足球隊2019年奪冠照片。（美聯社）

自1991年首屆賽事以來，美國女足在過去八屆比賽以來已拿了四次冠軍(1991、1999、2015及2019)，她們今次追求的成就是史無前例的三連冠，首戰將於美東時間21日晚上9時對陣越南 隊。

20日首日的賽事中，澳洲和紐西蘭兩個地主國的隊伍紛紛獲勝，澳洲隊在大將柯爾(Sam Kerr)因傷缺陣情況下，仍以1：0踢贏愛爾蘭取得開門紅，使得7萬5000名地主國球迷興奮不已；紐西蘭迎戰挪威一役，紐西蘭國家隊以1：0爆冷擊敗遠道而來的挪威隊。

有球評家認為，由於傷病及換代更叠，美國女足隊可能不再像以前那樣占據主導地位。此外隨著女足運動的受歡迎程度不斷提高，其他國家正在崛起並威脅美國的霸主地位，包括荷蘭、瑞典、日本以及奧運冠軍加拿大。

至於哪一支能夠打倒美國隊？球評家最簡短的答案是：美國女足仍然是最看好的隊伍。

美國明星前鋒摩根(Alex Morgan)有力帶領球隊衝擊三連冠，但她也承認，在世界杯面前，球隊之間的差距正在縮小。然而主教練安東諾夫斯基(Vlatko Andonovski)向媒體明確說明，必須贏得一切。

在前鋒線上，除老將摩根外，還有神射手蘇菲亞·史密斯(Sophia Smith)、新晉球星羅德曼(Trinity Rodman)、湯普森(Alyssa Thompson)，至於威廉姆斯(Lynn Williams)30歲時首次參加世杯賽，是一位久經考驗的射手。

儘管美國隊21日才上陣，但兩萬多美國球迷已湧到紐西蘭，各個球場都見到他們的身影。其中一名球迷的說法或許最能代表心聲，「她們代表了我們國家，代表了一項運動，為女子運動所做的一切非常棒， 我們熱愛這個團隊，就是如此而已。」