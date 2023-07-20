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觀察站／AIT精算 抓台灣節奏 顧美方利益

記者 陳熙文
美國在台協會(AIT)台北辦事處長孫曉雅(Sandra Oudkirk)19日下午受訪時，針對台灣選舉相關議題表示，美國不會在台灣大選中選邊站，也反對外部勢力干預選舉。(中央社)
美國在台協會(AIT)台北辦事處長孫曉雅(Sandra Oudkirk)19日下午受訪時，針對台灣選舉相關議題表示，美國不會在台灣大選中選邊站，也反對外部勢力干預選舉。(中央社)

AIT處長孫曉雅19日舉行年度記者會，時間點落在7月，與前兩年相比實屬罕見。孫曉雅2021年首次舉行記者會是在10月29日，隔年雖然碰上台灣縣市首長選舉，但仍在年底11月29日舉行，今年突然改在夏季，尤其又選在台灣各總統參選人即將訪美的前夕，令人玩味。

儘管就內部了解，AIT這次舉行年度記者會的時機，純粹是為了時間調度，孫曉雅明年任期屆滿三年，預定於夏季輪調，記者會才改在今年7月舉行，讓明年的年度記者會成為孫曉雅的告別記者會。但美國近期積極尋求與大陸對話，有意向中方喊話。

一方面，孫曉雅對中的態度不如以往強硬。2021年，孫曉雅曾批評中國大陸持續破壞台海穩定行為，讓美國深感關切，然而中方今年在台灣海峽，及南海的區域活動依舊頻繁，可說未見示弱，但孫曉雅卻沒有藉機釋出敵意，象徵美方對中態度放軟。

另方面，中華民國副總統賴清德將於8月啟程出訪友邦巴拉圭，順道過境美國，在政治解讀上無疑是到美國「面試」，孫曉雅刻意淡化賴清德過境的政治含義，指過境行程是按照以往慣例，與美國國務院發言人日前向台灣媒體的說法一致，強調過境不是訪問，屬非官方活動，賴清德過境是基於安全、舒適、便利與尊嚴考量。

此外，美方積極向大陸釋出善意，無疑也是為11月在美舉辦的APEC領袖高峰會鋪路，期待再度促成「拜習會」，若AIT記者會如以往等到年底才舉行，那釋出相關善意的時間點一定過晚，改至7月舉行是符合台灣政治節奏，和美國利益的選擇。

正值AIT多事之秋，除對中國釋放消息，也針對近期AIT擴建案引發內湖居民的反彈，適時舉辦記者會釋疑，一定程度上也是放下身段，展現出誠意來破除國內的「疑美」論調。

孫曉雅 AIT 賴清德

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