賴清德「走入白宮論」引關切 金融時報：傳美要求釐清

中華民國副總統賴清德的「進白宮說」引關注，圖為他日前出席記者會。(中央社)

民進黨總統參選人賴清德 日前指出，因為蔡英文總統的領導，台灣與白宮 接近了，並稱當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成。「金融時報」網站19日報導指出，美國官員已要求台灣釐清賴清德的說法；金融時報並解讀，這凸顯出白宮對於賴清德當選後處理兩岸關係的疑慮。

中華民國總統府發言人林聿禪表示，如「金融時報」這項報導所稱，美方高層並沒有對此向賴副總統團隊做出相關表示，台灣與美國建立穩健、負責並且蓬勃發展的關係，也和美方在各項事務上持續緊密溝通，確保雙方了解彼此立場。

金融時報也引述資深美方官員指出，白宮並未和賴清德本人或其團隊與幕僚有所接觸，包括這段發言。但官員不願證實其他行政部門是否曾向台北表達關切，並表示行政部門不會評論賴清德的發言。

賴清德日前與後援會座談時，提到在蔡英文領導下，台灣與白宮接近了，未來他所領導的國家，也是朝這個方向持續走近，雖然不知道何時可以走到白宮，但這個方向絕對不會改變，這是台灣長久的目標。

報導指出，自1979年斷交後，台灣正、副總統都不得進入華府 ，以符合「一個中國」政策。賴清德發言之後，八位在華府與台北聽取過相關簡報的官員指出，拜登政府要求解釋。一名台灣高層官員表示，國務院指賴清德發言偏離蔡總統處理兩岸關係的穩健路線，「國務院認為，賴清德的發言跟我們長久以來的討論很不一樣，質問賴清德是否會出現更多意外(more surprises)」。

報導指出，2000至2008年陳水扁擔任總統期間，經常在未知會並與華府協調的情況下有所舉動，腐蝕美台之間的信任基礎。

華府智庫CSIS中國問題專家白明表示：「賴清德的說法超級沒幫助，只會加深部分華府專家對他的疑慮」。

曾任白宮國家安全會議亞洲事務主任的韋德寧也說，拜登政府「非常焦慮」，擔心賴清德會走阿扁路線，但白宮不會公開批評，以免引發國會反彈，更支持台灣。

值得注意的是，金融時報報導的撰稿人之一是大中華區特派員席佳琳，她之前曾撰稿報導華府對蔡英文有疑慮，被認為是美方透過她放話，導致蔡英文2012年問鼎總統失利。

2012年總統大選，蔡英文以民進黨總統參選人身分在2011年9月前往華府，會晤美國白宮與國務院官員，但她結束華府訪問行程，「金融時報」引述一位不具名美國資深官員的說法，「她(蔡英文)讓我們明確懷疑她是否有意願，且有能力，維持近年來區域所享有的兩岸關係穩定」。