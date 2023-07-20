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北韓再射2導彈 對美士兵越界不吭聲

編譯尤寶琪／綜合19日電
北韓19日早上向海上試射了兩枚導彈，對美國數十年來首次在南韓部署核潛艦表達抗議。(Getty Images)
北韓19日早上向海上試射了兩枚導彈，對美國數十年來首次在南韓部署核潛艦表達抗議。(Getty Images)

南韓美軍士金恩(Travis King)18日擅自越過南北韓軍事分界線，據信已遭北韓逮捕，但北韓至今卻仍對此越界事件保持沉默；一些觀察人士指出，兩國間的加劇的緊張局勢，讓這名軍人想要短時間內回國的可能性渺茫。

現年23歲的第一裝甲師騎兵偵察二等兵金恩10日才因為襲擊罪名，剛從南韓監獄獲釋，原定17日遣送回德州布利斯堡(Fort Bliss)基地，但趁登機前自行離開機場，隨後於19日在南北韓非軍事區(DMZ)跨界進入北韓。

由美國領軍的聯合國司令部19日表示，據信這名美國士兵已被北韓拘留。

金恩是過去近五年以來，第一位已知且是在兩國局勢惡化後，遭北韓關押的美國人。北韓在19日早上，向海上試射了兩枚導彈，顯然是在對美國數十年來首次在南韓部署核潛艦表示抗議。

首爾的北韓大學院大學教授梁茂進(Yang Moo-Jin)指出：「北韓很可能會在短時間內，先利用這名士兵進行宣傳，然後再用作為討價還價的籌碼。」

近年來，有些許美國普通民眾，因涉間諜、顛覆和其他反國家行為而在北韓遭逮捕，但通常都會在美國高調指派任務前來確保他們的自由後備受放。

對此，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，當局正在努力查明金恩關押地點，身體狀況以及他闖入北韓的原因，並會尋求將他安全從北韓代會家人身邊。

有鑑於美國和北韓並無外交關係，且仍處於正是交戰狀態，目前尚不清楚兩國間要如何進行溝通。觀察人士指出，北韓和美國仍可以通過板門店，獲北韓駐紐約聯合國代表團進行對話。

北韓 南韓 聯合國

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