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屢鬧事剛出獄 駐韓美軍逃北韓 母錯愕：只希望他回家

編譯陳韻涵／綜合19日電
駐南韓美軍士兵金恩18日越界進入北韓後，他的家人對他的行徑感到錯愕。圖為金恩的祖父卡爾．蓋茲(Carl Gates)身旁有金恩著軍裝的照片。(美聯社)
駐南韓美軍士兵金恩18日越界進入北韓後，他的家人對他的行徑感到錯愕。圖為金恩的祖父卡爾．蓋茲(Carl Gates)身旁有金恩著軍裝的照片。(美聯社)

南韓美軍士兵金恩(Travis King)18日越界進入北韓，他如何離開機場航廈至今成謎；法院文件與金恩的律師表示，金恩數月前曾面臨兩項傷害罪指控，且因破壞警車而遭南韓法院處以罰款；金恩的母親對兒子的行徑感到錯愕，只盼兒子回家。

首爾法院裁決書顯示，金恩涉入兩宗襲擊案件，去年9月25日，金恩在弘大區(Hongdae)一家夜店外，連番毆打一名南韓男子的臉部，但受害者不希望金恩受罰，因此金恩未被起訴。這起事件因涉及駐韓美軍，南韓媒體當時曾以頭條新聞報導。

曾打人又損毀警車 在韓服刑47天

去年10月8日，金恩因為另一宗案件被警方逮捕，他被帶上警車後座，卻不斷用腳踢，導致警車毀損；他當時拒絕配合警方執法，且以髒話飆罵南韓人及南韓軍方。首爾西部地方法院的裁決書副本顯示，金恩認罪傷害和破壞公物，今年2月8日判決開罰500萬韓元(約3950美元)。

另據美國官員透露，金恩因為一項未具體說明的襲擊罪被捕且判刑，關押在平澤(Pyeongtaek)一處拘留設施47天，本月10日服刑期滿出獄，移交駐韓美軍在南韓最大的韓福瑞營(Camp Humphreys)處置，他在營區停留一周。

遣返前脫逃 如何離開機場仍是謎

金恩18日在同袍戒護下抵達首爾仁川(Incheon)機場準備搭機返美，他返美後恐因違反軍紀而開除軍籍；金恩獨自通過安檢，而他可能在機場看到非軍事區(DMZ)的旅遊廣告宣傳，臨時起意開溜叛逃，但不清楚他如何離開航廈。

駐南韓美軍士金恩18日擅自越過南北韓軍事分界線，據信已遭北韓逮捕，但北韓至今卻仍...
駐南韓美軍士金恩18日擅自越過南北韓軍事分界線，據信已遭北韓逮捕，但北韓至今卻仍對此越界事件保持沉默。圖為當時有不少遊客目睹他叛逃。(美聯社)

美軍印太司令阿基里諾(John Aquilino)表示，軍方正在調查此事，就他所知，美方尚未就金恩事件聯繫北韓。

金恩的母親克勞汀‧蓋茨(Claudine Gates)告訴「美國廣播公司新聞網」(ABC News)，陸軍通知她兒子越界進入北韓時，她十分訝異。

蓋茨住在威斯康辛州拉辛市(Racine)，她說：「我想不到，崔維斯(金恩的名字)會做出這種事。」

蓋茨說，她上一次收到兒子的消息是在「數天前」，當時她兒子說不久後會回到德州布利斯堡(Fort Bliss)，只希望金恩「回家」。

叛逃到北韓的美軍駐南韓士兵金恩在威斯康辛州瑞森的家，門前還掛著國旗。(路透)
叛逃到北韓的美軍駐南韓士兵金恩在威斯康辛州瑞森的家，門前還掛著國旗。(路透)

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