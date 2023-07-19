「誤診」貽害 全美每年80萬人死或殘

研究報告指出，因診斷錯誤而喪生的民眾，每年高達31.7萬人；另有逾42萬人永久殘障。(美聯社)

美國醫療體系的誤診有多嚴重？研究報告說，每年造成幾乎80萬人喪命或終身殘廢。

美國民眾一般對誤診沒什麼概念，約翰霍普金斯阿姆斯壯研究所診斷卓越中心(Johns Hopkins Armstrong Institute Center for Diagnostic Excellence)最新研究報告指出，從家醫、診所到醫院，各醫療單位的誤診，每年造成37萬1000人死亡，42萬4000人終身殘廢。

報告說，上述估計與諸多研究救護車、急救室診療錯誤的報告引述的資料相符；誤診數量之巨，已達「公衛緊急事件」的程度。

診斷卓越中心主任紐曼-托克(David Newman-Toker)說，診斷錯誤是美國所面臨「資源最匱乏」的公衛危機，且匱乏程度相當驚人。

他指出，當某病患的病徵看起來像是另一病症的病徵的時候，醫療專業人員幾乎難免，就會把A病診斷成B病，病徵越細微，誤診的機率越高。

報告說，醫療專業人員誤診病徵的機率約為11%。某些疾病被誤診的機率不高，但有些疾病被誤診的機率超過五成。例如，心臟病 發作大概最不會被誤診，機率僅1.5%；脊椎膿腫遭誤診的機率則高達62%。

報告分析原因：數十年來，美國對心臟病診療的研究，投入很大的資源，也設定法規，將急救器材備置於該有的地方，因此延誤率低。脊椎膿腫則因案例罕見，乏人認識，因此誤診率高。

中風 則是誤診後果對病患及家屬最嚴重的疾病。中風被誤診的機率略高於17.5%，紐曼-托克說，主要原因是患者頭暈目眩常被當作內耳疾，或者已經中風，但只感到頭痛。

中風、敗血症、肺炎、血凝塊、肺癌是常遭誤診的五大病症，占所有誤診導致死亡或殘廢總案例當中的40%。