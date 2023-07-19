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電器「防駭」白宮推出新認證標誌 標明可安全聯網

編譯周芳苑／綜合18日電
白宮宣布推出電器信任標章，標明聯網的電器安全可靠，不易被駭客侵入。(美聯社)
白宮宣布推出電器信任標章，標明聯網的電器安全可靠，不易被駭客侵入。(美聯社)

白宮18日宣布全新的電器認證制度，將以「美國聯網信任標誌」(U.S. Cyber Trust Mark)標明不受駭客攻擊的安全電子產品。

這是繼「能源之星」(Energy Star)之後，另一個聯邦主導的產品認證標誌。

拜登總統(Joe Biden)團隊與消費性電子產品製造商及零售業者合作，創建這個用以辨識、標明可安全聯網電器產品的認證制度。

白宮負責網路事務的副國家安全顧問紐伯格(Anne Neuberger)表示，藉助這套系統，美國消費者可清楚辨識哪些聯網及藍牙產品與網路連接時安全可靠。

經檢視證明可充分抵禦駭客攻擊的電子產品將貼上「美國聯網信任標誌」，帶有一個盾牌圖樣。

這個新登場的電子產品信任標誌認證計畫將由「聯邦通訊委員會」(Federal Communications Commission, FCC)監督，亞馬遜(Amazon)、谷歌(Google)、三星(Samsung)、電子周邊產品業者羅技(Logitech)、電子零售業者上選(Best Buy)等公司都參與這項計畫。

消費者技術協會(Consumer Technology Association)主席兼執行長夏皮羅(Gary Shapiro)說，聯邦通訊委員會一旦啟動這項計畫，消費者便開始在各種聯網產品上看到美國聯網信任標誌和二維碼(QR codes)，透過二維碼可查詢產品安全保護相關訊息。

夏皮羅說，無論從網路或實體店面購買電子產品，藉助二維碼可輕易查詢產品聯網安全性，快速了解哪些產品有保護措施以防禦網路犯罪和駭客入侵、以及該設備是否配備最新軟體。

全新認證標誌重要性足可與能源部及環保署聯合管理的「能源之星」媲美。

美國聯網信任標誌的適用範圍很廣，包括電視、嬰兒監控器、安全攝像頭等。

駭客 白宮 零售業

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