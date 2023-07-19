你買了嗎？勁球頭獎衝上10億元 史上第7高

勁球頭獎飆上10億元、兆彩獎券頭獎也達6.4億元，全美各地掀起一股購買彩券熱潮。圖為加州洛杉磯一家便利店內的獎金看板。(Getty Images)

勁球 (Powerball)17日晚間第38次無人中得頭獎，獎金衝上10億元，是勁球史上第三次上達10億元頭彩，也是美國樂透史第七大獎金。勁球下次開獎日為19日晚上，中獎機率2億9220萬分之一。

4月中旬以來就無人簽中勁球以及「兆彩」(Mega Millions)頭獎，兆彩18日晚開獎頭獎獎金已達6億4000萬元。

勁球上回頭獎被人中走是在4月19日，當時頭獎彩金2億5260萬元。勁球獎開獎日為每周一、三、六。

若要贏得勁球頭獎，必須所有六個開獎號碼全部匹配，17日晚雖然無人中頭獎，但有三張彩券贏得200萬元獎金，分別是在阿肯色、喬治亞和德州 售出；另有五張價值100萬元彩券分別在康乃狄克、佛羅里達、肯塔基、紐約州和賓州開出。

史上頭獎金額最高的勁球獎出現在去年11月，當時一名加州 幸運男子中走20億4000萬元；史上第二高額勁球獎紀錄在2016年創下，獎金15億9000萬元。

勁球彩券的頭獎已經飆到10億元，圖為洛杉磯一家便利店內的獎金看板。(Getty Images)

由於樂透遊戲規則改變，多年來獎金持續上漲，勁球和兆彩愈來愈常出現巨額頭獎。自2016年以來，兩大樂透已有七次頭獎金額達到10億元以上，而且其中四次出現在2022年初以後。

今年1月，美國彩券史上第四高額頭獎13億5000萬元兆彩被緬因州一名幸運兒獨得；緊接著在2月6日，華盛頓州一名幸運兒中走了勁球頭獎7億5460萬元。

根據勁球獎規定，頭獎得主可選擇一次性領取獎金，也可以在29年內分30次按年度領取獎金。

美國史上被簽中獎金超過10億元的彩券分別是20億4000萬元勁球，2022年11月7日開出；15億8600萬元勁球，2016年1月13日開出；15億4000萬元兆彩，2018年10月23日開出；13億5000萬元兆彩，2023年1月13日開出；13億3700萬元兆彩，2022年7月29日開出；以及2021年1月22日開出、獎金10億5000萬元的兆彩。