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共和黨對抗暖化「奇招」 麥卡錫：種樹1兆棵

編譯尤寶琪／綜合18日電

共和黨不再否認氣候變遷，改推奇招應對全球暖化；眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)表示將推動種植1兆棵樹，但遭環境科學家的強烈反嗆，說只是想藉此分散各界對減少化石燃料碳排的注意力。

眾院共和黨人欲推動國內化石燃料能源增產計畫，但卻無法繼續忽視全球暖化的現況；麥卡錫上個月探勘天然氣探鑽現場，遭詢問該怎麼應對氣候變遷和森林野火問題時，顯然是已經準備好了答案，表示將種植1兆棵樹。

「我們需要更好的來管理我們的森林，這樣環境才能變得更好，」麥卡錫補充說，「讓我們用美國天然氣來取代俄羅斯天然氣，讓我們不僅有一個更乾淨的世界，同時也有一個更安全的世界。」

科學家們壓倒性一致同意，化石燃料燃燒所釋放的溫室氣體正在推升全球氣溫，顛覆全球氣候模式，危急動物物種；但民主黨和環境保護倡議者長期吹捧由政府強制減少碳排的解決方案，對多數共和黨來說，仍是不可能之舉。

根據2019年一項研究，植物樹木來吸收大氣層中的二氧化碳，可能是應對氣候變遷最有效的方法之一；這想法也因此被主要環保組織和前總統川普接受；川普向來都淡化人類在氣候變遷中所扮演的腳色。

但環境科學家強烈反對主打種植樹木的想法，聲稱這作法分散了各界對減少化石燃燒碳排問題的注意力；該研究作者也澄清說，種植樹木並不能排除淡化減少溫室氣體排放的迫切需要。

更何況，種植1兆棵樹木，需要相當於整個美國大陸的空間才做得到；且在我們這個暖化的世界中，更多樹木反可能會成為導致更多野火發生的燃料。

耶魯大學林業與環境研究學院(Yale School of Forestry and Environmental Studies)森林生態學教授艾許頓(Mark Ashton)就直言，「種植樹木有許多好處，但並非是萬能的。」

氣候變遷 麥卡錫 共和黨

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