鳳凰城連19天破110度 熱破紀錄 3氣候「禍害」同時夾擊美

外出工作的34歲鳳凰城居民狄里，只有不斷澆水降溫抗暑。(Getty Images)

亞利桑納州鳳凰城18日氣溫創下連續第19天超過華氏110度(攝氏43度)的長熱浪 紀錄，美國南部估計5800萬人本周將承受100度以上高溫 ，一如南歐、中東和中國，也氣候熾熱。

根據氣象預報，美國19日將同時面臨嚴峻氣象挑戰，從夏威夷熱帶風暴到陽光帶(Sun Belt)各州破紀錄高溫、乃至於加拿大野火濃煙越過邊界為許多地區帶來空氣污染，三大禍害同時夾擊。

鳳凰城的熱浪到下周之前，甚至還有上衝115度的可能。該市燠熱反應消減中心主任洪杜拉(David Hondula)說，本市人口快速成長，新移民又多，這陣子「很可能是許多鳳凰城居民所經歷過最高的溫度。」

美國南部從南加州到德州 到佛州，今年的夏天已是｢極度燠熱｣，本周還有5800萬南部居民將經歷100度以上的高溫。

全美熱浪籠罩不退。亞歷桑納州鳳凰城氣溫一天一高溫，18日創下連續19天110℉以上的長熱浪紀錄，甚至還有上衝115℉的可能。圖為鳳凰城18日下午氣溫已達華氏113度。(美聯社)

鳳凰城居民華倫(Tonyea Warren)說，她一家雖已熟悉燠熱天，這陣子的連續高溫還真讓人難受，靠開優步計程車維生的她，本周最熱的時候，一天只能上路2小時。

29歲，一輩子住鳳凰城的華倫說，「我是有心理準備，但這次不同，我從未感受到這麼熱過。還真是不同型態的熱。」

高熱原因是西南部異常強烈又持續的高壓氣團，在上空壟罩好幾個禮拜，不但水氣少，連雲層都不見幾片，熾熱的太陽直射，把地面烤成火爐一般。

亞利桑納州15日電力需求創新高，達8191兆瓦(MW) ，與德州天氣相呼應。預計未來兩天，德州中部從聖安東尼奧北部延伸到達拉斯地區將飆升到至少華氏105度。

除了熱浪之外，全美多個地區也將遭到其他異常氣候的威脅。加拿大野火煙害18日仍在各地飄蕩，加州、新罕布夏州以及田納西州等地都出現危及健康的空氣品質。

氣象專家說，離地1至1.5萬呎的風以及其他氣候模式每天可將煙霧移動500哩、擴散到全美各地。

另外，熱帶風暴卡爾文(Tropical Storm Calvin)將來襲，國家氣象局18日凌晨對夏威夷大島發出警報，預計帶來八吋降雨和時速40哩陣風。

佛蒙特州包括首府蒙特佩利爾(Montpelier)在內的中部地區已進入洪水警戒狀態；18日雷暴可能為該地帶來每小時 1至2吋降雨量，山洪風險大。