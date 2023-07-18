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保守派大會風向調查 川普85.7%奪冠 德桑提斯4.3%居第3

編譯尤寶琪／綜合17日電
圖為川普15日出席佛州的Turning Point Action的會議，民調顯示他遙遙領先其他參選人。(Getty Images)
圖為川普15日出席佛州的Turning Point Action的會議，民調顯示他遙遙領先其他參選人。(Getty Images)

極右保守派組織Turning Point USA在上周末年度大會中舉行風向調查(Straw Poll)，前總統川普以85.7%的支持率遙遙領先，德桑提斯(Ron DeSantis)以4.3%落居第三，密西根商人強森(Perry Johnson)第二。

得知結果，川普沾沾自喜，特地上社群平台「真實社群」(Truth Social)寫到：「剛剛聽說，我(們)在Turning Point意向性投票中大獲全勝獲得85.7%的投票率。」

「『德假正經』(Rob DeSanctimonious)以4.3%得票率穩坐第三，拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)拿到2%，克利斯蒂(Chris Christie)一如往常，拿了個大零蛋，」川普還寫到，「Turning Point在西棕櫚灘(West Palm Beach)舉辦了一場精采的活動，創下不少紀錄，包括出席人數。」

Turning Point意向性投票顯示，川普在這場保守派團體活動中，獲得超過85%出席者的支持；在3月孤注一擲宣布要挑戰白宮大位的密西根商人強森以近8%支持率位居其後。

佛州州長德桑提斯以4.3%支持率位居第三，保守派企業家拉馬斯瓦米則獲得約2%的支持率。其他共和黨總統初選參選人，包括南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)、前南卡羅來納州長妮姬．海理(Nikki Haley)和前新州州長克利斯蒂等人支持率皆為0%。

當被問到總統第二人選時，拉馬斯瓦米以51%支持率位居榜首；川普拿到21%支持率，位居第二；德桑提斯獲得約13%的支持率，史考特收到近6%支持率；其他候選人支持率都沒有超過5%。

該組織指出，投票規定與會者不可將第一人選也列為第二人選，但有些川普支持者還是兩次都選擇他。

此外，在副總統人選方面，有超過30%的與會者表示，多次否認敗選的亞利桑納州前州長候選人雷克(Kari Lake)該擔任副總統；25%的與會者選擇佛州聯邦眾議員唐納德斯(Byron Donalds)；近23%的人支持拉馬斯瓦米。

發布民調結果的特拉法加組織(Trafalgar Group)，並未在新聞稿中透露參與民調人數以及誤差和錯誤的估計量。

川普 投票 南卡羅來納州

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