布林肯轟參院擋使節任命 「置國安不顧」

國務卿布林肯17日批評參院擱置重要大使等官員的任命程序，不負責任，置國安於危險。(Getty Images)

國務卿布林肯 17日批評共和黨參議員 擱置重要駐外使節的任命案，不但危及國家安全，也破壞美國的國際聲譽。

加上國防部重要將領的派任確定案，以及其他部會的人事案，參院共和黨領袖總共擋下好幾百個有待國會確認的人事任命，讓拜登政府不滿。

布林肯在國務院 新聞發布室針對肯塔基州的共和黨參議員保羅(Rand Paul)拿不到政府有關新冠病毒起源的資訊，而用國務院人事任命案作要脅，大表不滿。

他說，「這些職業外交官的資格，沒有半個人懷疑，卻為了不相干的問題被擋下。這是很不負責的作法，對國安造成很大的傷害。」

他說，「我們不能，絕對不能，讓這種事成為新常態。我要正告參議員：讓他們為國服務吧，把我們的菁英放出去為國奮鬥。因為毫無道理的延誤、史無前例的妨礙，對國家安全造成傷害，該停止了。」

國務院總共有62項人事任命在參院待決，包括38名駐外大使，其中多數是職業外交官，不是政治任命的駐外人員。

布林肯同時發函給全體參議員，請他們儘速完成駐外人員任命案的審查。

保羅是參院外交委員會委員，他一人就可擋下國務院全部人事案，無法全院進行投票。

保羅的發言人說，不論委員會多數委員喜不喜歡，委員會主席不簽署保羅的要求信函，就不能舉行快速表決，而保羅不過單純地根據委員職權，想拿到好幾個部會握住不放的新冠病疫檔案。

保羅想知道病毒到底是不是源自武漢實驗室，中共是否隱藏病毒可能從實驗室外洩的證據，「為了得到病毒起源及研究經費的答案，我將持續竭盡一切手段。」

布林肯說，政府已提供保羅所要的資訊，「可是，很不幸，他仍繼續阻擋我們的任命案。」