紐時：川普若再當選 擬擴張總統權 行政恐更中央集權

前川普白宮助理麥金蒂稱川普若再當選，計劃擴張總統行政權力，以制衡與改造聯邦政府偏左傾向。圖為川普15日出席佛州的Turning Point Action的會議。(Getty Images)

紐約時報17日報導，前總統川普 及盟友打算如果川普在2024年大選勝出，便將於2025年大幅擴張總統權，並限縮某些聯邦機關權限的獨立性；川普陣營的謀畫倘若成功，美國行政架構將因此出現變化，朝向中央集權方向發展。

川普先前已表示，如果再度入主白宮 ，上台後將下令對拜登總統展開犯罪調查，還將讓「水門案」事件之後司法部不受白宮干預的獨立傳統畫下句點。

紐時分析，根據川普競選團隊宣傳政策提案以及消息人士訪問，川普及挺川人士的目標其實範圍更廣：希望更改政府部門權力制衡架構，讓總統掌握更多目前屬於聯邦機關的權限，並讓白宮得以對獨立機關做出政治干預。

消息人士透露，川普希望納入總統管轄麾下的獨立聯邦機關包括聯邦傳播委員會(FCC)、聯邦貿易委員會(FTC)。

另外，川普想要恢復前總統尼克森(Richard Nixon)以來遭到國會禁止的「擱置」(impounding)預算 手段，也就是國會雖然對某些計畫完成撥款，總統仍可出手擋下；川普打算撤銷數十萬職業文官的公務員任職保障，以便讓川普更容易開除阻撓政策推行的絆腳石；川普計畫在各個情報單位、國務院及國防部門展開肅清行動，剔除「仇恨我們國家的病態政治階級」。

曾在川普任內擔任白宮助理的麥金蒂(John McEntee)便是2025年擴張總統權計畫的參與者之一。麥金蒂對紐時說，川普調整聯邦政府的計畫是前總統羅斯福推出新政(New Deal)以來，規模最大的政府架構基本改造。

麥金蒂說，現行行政架構是自由派所設計，目的為了宣傳自由派政策，「既有架構功能無法推動保守派施政，對於個人權利保護不周，「徹底的制度改造是有必要的」。

川普任內白宮預算管理局(OMB)局長、現任極右派智庫「美國復興中心」(CRA)主席伏特(Russell Vought)指出：「我們想做的是把獨立機關列出來，然後一舉拿下。」