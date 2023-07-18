凱文史貝西案 艾爾頓強作證：不記得是否出席關鍵派對

演員凱文史貝西被控性侵案繼續在倫敦開庭審理。圖為史貝西17日步入法庭。(美聯社)

英國男歌手艾爾頓強(Elton John)17日在好萊塢 演員凱文史貝西(Kevin Spacey)被英國檢方指控犯下多起性侵 案的審理中，以被告證人身份透過視頻作證。

艾爾頓強與他的丈夫費尼許(David Furnish)是透過視訊方式從摩納哥出席這場案件審理，當他被問到是否記得史貝西曾出席「White Tie and Tiara Ball」慈善募款舞會；這場活動是艾爾頓與費尼許過去十多年來，為愛滋病募款舉辦，而自從上個月史貝西官司開庭後，這場活動就曾多次被提及。

英國傳奇搖滾巨星艾爾頓強正在進行全球告別巡迴演唱會，8日在最後一站瑞典斯德哥爾摩演唱。(Getty Images)

其中一名原告告訴英國警方，被告史貝西多次在未徵得他的同意下觸摸他，包括在2004或2005年時，當他們開車前往舞會路上，史貝西用力抓他的生殖器，以至於差點讓車子衝出馬路；原告指出，他隨後威脅要打史貝西，但史貝西則笑著說，對方生氣反讓他「感到興奮」。

76歲的艾爾頓強在做證時被問到，史貝西是否當時曾參加舞會，他回覆說史貝西在2001年曾參加過一次，但不記得之後是否到過他家。

分開作證的費尼許則說，他也不記得史貝西在2001年之後，是否參加過他們舉辦的舞會，他翻閱過贊助舞會活動的名人雜誌「OK!」前幾期之後發現，在2001年後，雜誌上的照片中便再也沒有史貝西。

63歲的史貝西針對檢方指控的12項罪名表示不認罪，該起事件涉及四名男子，發生在2001年至2013年之間，而在那段期間，史貝西大部分時間是擔任倫敦舊維克劇場 (The Old Vic)藝術總監。艾爾頓強並向庭上表示，在2002年時他擔任該劇場的董事會主席。

該案目前仍在審理中。