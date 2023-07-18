好萊塢風光藏薪酸… 非一線演員 時薪不到28元

好萊塢演員工會會員在東西兩岸持續罷工，爭取薪資福利，可能持續多月。圖為演員17日在紐約市洛克菲勒中心的全國廣播公司(NBC)前示威。(美聯社)

好萊塢演員和編劇自14日起首次同時罷工 ；由於根據聯邦勞工統計局(BLS)資料顯示，2022年加州 演員平均時薪為27.73元，超乎一般人想像，加上串流平台興起，演員和編劇獲得的分潤收入可能少到只有13分。

工會主席德雷舍(Fran Drescher)表示：「大家都是薪水階級，只想過活、只想付房租、只想養家糊口，並送孩子們去上學。」

在舊合約到期前，工會和資方進行加薪談判，要求在電視節目演出的演員工作一周，資方必須支付最低薪資3756元，結果談判破裂，不得不採取罷工行動。

德雷舍也駁斥外界對於演藝工作者個個荷包滿滿的錯誤認知，強調：「大家看到的、享受到的、娛樂到的一切，其實都是由一群賺不到大錢的辛苦人搭建完成的場景。」

在電視圈闖蕩超過20年的女演員凱莉史都華(Kellee Stewart)坦言，多數演藝人員根本入不敷出，她表示：「你要繳稅、還要付佣金，一份合約就得付佣金給經紀人、經理人和律師，即使得到應得報酬，也是一手收錢、一手付錢，收到的報酬一下子去掉35%。」

根據「富比士」(Forbes)公布的藝人收入排行榜，影星巨石強森 (Dwayne Johnson)2022年收入達2億7000萬元，位居榜首，不過巨石強森主要收入來自他個人龍舌蘭酒品牌Teremana，而非電影演出；另外根據「浮華」(Variety)報導，影星湯姆克魯斯(Tom Cruise)光是演出「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)即獲取1億元報酬，票房分紅還另計。

演員兼工會董事會成員夏恩·莎曼(Shaan Sharma)表示，正因為多數演員收入不足以餬口，只有12.7%會員有資格投保工會健保。