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不滿心血被「撿現成」 藝術家爆發抵制AI潮

編譯廖振堯／綜合16日電
AI繪圖工具十分強大，藝術家已提出版權保護觀念。（圖由Midjourney生成）
AI繪圖工具十分強大，藝術家已提出版權保護觀念。（圖由Midjourney生成）

各種人工智慧(AI)技術如雨後春筍般問世，但近幾個月來從Reddit和推特等社交媒體、紐約時報和國家廣播公司(NBC)等新聞機構，到小說作家崔布雷(Paul Tremblay)、脫口秀喜劇演員席弗曼(Sarah Silverman)都出面指控這些AI服務未經許可便搜集他們的數據納為己用，未來內容創作者的反對聲浪恐日漸上升。

紐時報導，他們抗議的形式各有不同。Reddit今年4月表示希望AI透過其應用程序編程接口(API)下載和分析用戶對話數據庫時應支付費用。執行長霍夫曼(Steve Huffman)當時稱不需要將這些有價值的資產免費提供給大公司。工程師問答網站Stack Overflow亦說將要求人工智能公司為數據付費，該網站現有近6000萬個程式問題與解答。

作家和藝術家則紛紛上鎖作品以自我保護，或者抵制某些發布AI生成內容的網站。35歲的插畫家科爾(Nicholas Kole)便發現自己的風格被AI抄襲，已拒絕再用像是ArtStation這種將人類作品和AI生成作品一同發布的網站。擁有超過1100萬個故事的同人小說數據庫「Archive of Our Own」也受到作家們施壓，要求其禁止抓取(scraping)和發布AI生成小說。

今年至少已有十起針對AI的訴訟。如提供授權圖影的Getty Images控告Stability AI，聲稱該新創公司使用受版權保護的照片來訓練其系統。席弗曼及作家Christopher Golden上周也對聊天機器人ChatGPT的製造商OpenAI提訴。

聖塔克拉拉大學法學院教授戈德曼(Eric Goldman)表示，這些訴訟的論點通常有點無限上綱，可能難以說服法院。但他說訴訟浪潮才剛剛開始，第二波和第三波即將到來，這將定義AI的未來。

AI 人工智能 紐約時報

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