紐約時報記者實際測試，百度的「文心一言」無法回答敏感問題。（路透）

繼OpenAI 的AI聊天機器人ChatGPT 搶盡風頭後，中國百度3月推出「國產ChatGPT」文心一言，以文心(ERNIE)語言模型作為基礎，成為AI領域中的第一個主要對手，在美中科技競賽開闢一條新戰線。不過紐約時報記者實際測試後，ERNIE依然稍遜一籌，且無法回答敏感問題。

據報導，記者們問最新模型ERNIE 3.5幾個受到中國審查的話題，如：中國的清零政策成功還是失敗？俄羅斯入侵烏克蘭了嗎？美國如何影響台灣局勢？1989年6月4日發生什麼事？

文心遇到敏感話題 迴避或重啟

ERNIE迴避清零政策成功與否的問題，只是冗長地重述該政策；對於俄烏戰爭，ERNIE的措辭也符合中國拒絕譴責俄羅斯的官方立場，而是說俄國總統普亭(Putin)沒有入侵烏克蘭，是「發動了軍事衝突」。

在台灣問題上，ERNIE直言「解放軍已做好戰鬥準備，將採取一切必要措施，堅決挫敗外部勢力干涉和台獨分裂圖謀」；而六四 事件似乎毫無談論的餘地，輸入問題後聊天機器人自動重啟，重新載入後顯示：「我們嘗試一個不同的話題如何？」

紐時：文心僅「五言絕句」贏過ChatGPT

相比之下，ChatGPT毫不猶豫地解釋六四事件的致命鎮壓；至於美對台影響，它總結美國當前政策，並提供從軍售到經濟貿易的影響清單。不過ChatGPT無法回答清零政策或俄烏戰爭的問題，因為其知識庫只到2021年9月為止。

紐約時報記者實際測試，ChatGPT只有在「寫一首關於紐時的五言絕句」輸給「文心一言」。（美聯社）

在其他測試上，ERNIE有時會給出錯誤資訊，對於現實世界的物品理解也較差，只有在「創作一首關於紐時的五言絕句」上贏過ChatGPT。此詩如下：

The New York Times edifice, First-rate in news reporting. Its gaze spans innumerable miles, Gathering all affairs under heaven.

「卡內基國際和平基金會」(CEIP)研究中國AI生態的研究員希恩(Matt Sheehan)表示，企業在打造AI聊天機器人時都小心翼翼，不讓模型說出所在國家認為危險或冒犯的話，因此都盡量使其遵守該國可接受的言論界限。但中國的不同之處在於，言論限制是政府制定的，而越界的處罰要嚴厲得多。