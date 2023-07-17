大公司紛紛搶用AI 但該由哪個部門來管理？

企業的行銷、人資、財務和工程部門，AI都可望參與。圖為肯德基的送餐機器人。（Getty Images）

人工智慧(AI )有潛力改變許多白領工作的職能，增益效率，各大科技公司紛紛成立委員會或團隊，想把AI納入營運，但令執行長們糾結的根本問題在於：由哪支團隊來監督，最能發揮AI的長處，另避免它引發的侵權和侵犯隱私 問題？

華爾街 日報報導，老闆們認為，從行銷、人力資源、財務到工程，AI都可望讓這些工作改觀，因此要定決由哪支團隊來打理AI科技，實在傷腦筋。把權力放在太多部門，來實驗生成式AI(Generative AI)，可能讓公司曝險，或產生數據隱私問題，但限制太多又怕阻礙創新，損及可能因AI而提升的生產力。

企業的行銷、人資、財務和工程部門，AI都可望參與。達美樂去年在德國測試了一支送貨機器人車隊。（取自Domino's網站）

房地產兼倉儲公司Prologis執行長莫哈丹(Hamid Moghadam)表示，太多由上到下的指示，要採用起來很吃力，但若由下往上建議則無結構，就算好點子也行不通。

AI科技取得進展，各公司都想趁機跟進，許多產業的執行長都在辯論，怎樣利用AI才對。有些執行長責成科技部門主管或者數據部主任，去判定AI該怎麼用；麥肯錫(McKinsey)公司資深合夥人辛格拉(Alex Singla)表示，那些決策者有科技背景，要評估那些生成式AI工具，就有優勢。

其他老闆則創設職位，例如生成式AI的主管，不然就組成委員會來因應這種科技。例如VMware、DocuSign這類公司就由公司很多部門集結成小組，定期開會，討論如何使用AI。這些AI專案小組愈來愈常見，一般由十來人組成。

專家表示，生成式AI已變成熱門，大家都想藉由參與生成式AI，提升自己職涯條件。