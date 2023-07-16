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21日首秀…梅西加盟邁阿密國際 攜妻小輕鬆購物

編譯廖振堯／綜合15日電
阿根廷球星梅西加盟邁阿密國際隊，將在美足大聯盟出賽。(取自邁阿密國際隊官網)
阿根廷球星梅西加盟邁阿密國際隊，將在美足大聯盟出賽。(取自邁阿密國際隊官網)

邁阿密國際隊(Inter Miami CF)15日正式宣布簽下阿根廷足球巨星梅西(Lionel Messi)，轉戰美國職業足球大聯盟(MLS)，預計於21日首次亮相，球迷們莫不期待，梅西也表示很高興能在美國踢球。

梅西表示，很高興能夠在該隊和美國開始職涯的下一步，「這是個絕佳的機會，我們將繼續一起建設這個美妙的項目。我們的想法是共同努力實現設定的目標，也非常渴望開始在新隊伍提供助力。」

梅西率阿根廷隊奪得2022年卡達世界盃冠軍，並獲金靴獎。(Getty Image...
梅西率阿根廷隊奪得2022年卡達世界盃冠軍，並獲金靴獎。(Getty Images)

梅西並非單獨加盟，邁阿密國際隊早已請來梅西老東家巴塞隆納足球俱樂部的許多熟面孔：上個月簽下中場布斯克斯(Sergio Busquets)、兩周前找來執教過梅西的馬蒂諾(Gerardo Martino)擔任邁阿密國際隊總教練；首席商務長、營運和設施高階主管都是前巴塞隆納員工。

在馬蒂諾執教下，梅西和巴塞隆納2013-14年賽季贏得西班牙超級盃冠軍。馬蒂諾表示，他的新挑戰不僅是重聚，也不是大家想到邁阿密時會想到的度假。「我們想要切磋，他們也不是來這裡然後不競爭的球員。」

邁阿密國際隊老闆貝克漢(David Beckham)則說他十年前創建新球隊時，夢想著將世上最偉大的球員都帶到邁阿密。「球員們與我加入洛杉磯銀河隊時的雄心壯志一樣：幫助美國足球發展，並為下一代人留下傳承。今天這個夢想實現了，對於像梅西這種等級的球員加入俱樂部，我感到非常自豪。」

貝克漢指的是2007年、32歲時加盟洛杉磯銀河隊，效力六年內贏得了兩座冠軍，並給MLS帶來前所未有的曝光度。梅西的合約規定他將效力於邁阿密國際隊到2025年，據報梅西每年薪酬將在5000萬至6000萬元之間，其中包括簽約獎金和球隊股權。

MLS長期以來一直希望能發展成世界頂級聯賽，而36歲梅西最後的職業歲月望能推動聯盟朝此方向前進。不過梅西飛抵邁阿密後還未引起轟動，推特影片顯示他本周帶著妻小、穿著素面T恤和拖鞋，在當地連鎖賣場Publix購物，身旁沒有人群簇擁，僅有零星幾人要求合照。

梅西預計21日在新賽事聯盟盃(Leagues Cup)中對陣墨西哥勁旅藍十字(Cruz Azul)，但要提振邁阿密國際隊的戰績還有一段路要走：目前21場比賽僅取得5勝3平13負的戰績，積分18分排名東區第15位，與西區墊底的科羅拉多急流隊並列。

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