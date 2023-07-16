溫網女單史上第一人 捷克萬卓索娃非種子封后

捷克選手萬卓索娃成為歷年來第一位在溫網女單封后的非種子選手。(美聯社)

英國溫布頓 網球錦標賽女單決賽爆出黑馬。現年24歲的捷克選手萬卓索娃(Marketa Vondrousova)15日以兩盤6比4力克突尼西亞名將加博(Ons Jabeur)，成為歷年來第一位非種子選手在溫網女單封后，以及世界排名最低的溫網女單冠軍得主；加博則是連兩年以亞軍收場。

萬卓索娃目前世界排名第42，她是60年來第一個闖進溫網女單決賽的非種子選手，也是她繼2019年法國網球公開賽奪下亞軍之後，生涯第二度闖進大滿貫女單決賽。去年她完成終身大事，但第二度接受手腕手術，導致缺席多數賽事。

超級黑馬 身穿沒有品牌代言的球衣上陣

贏得冠軍後，萬卓索娃高興的說，「這太瘋狂了」。賽前各方並不看好她的成功，家人也沒有趕來加油，新婚的丈夫是賽前一天才趕到加油。跟萬卓索娃簽有代言合約的「耐吉」，去年約滿後也沒續約，她15日賽場上穿的是沒有品牌代言的球衣，這也是罕見的 。

但勝利之後的她說，「經歷過這一切之後，我今天能站在這裡奪得冠軍，是非常不可思議的，網球太瘋狂了！」她還說，「明天還是我首個結婚紀念日，感謝大家，我非常享受這兩周，我非常感激也為自己驕傲。我還跟教練打賭，如果我拿到大滿貫冠軍，他也要去刺青，明天就去！」

這場女單決賽打得激烈，加博在第二局破發後一度取得2：0領先，不過下個發球局隨即遭到萬卓索娃頑強抵抗，甚至在第二個破發點失守，萬卓索娃回敬破發後，並且在第4局化解加博4個破發點後保發，將戰局扳成2：2平手。

雖然加博第6局再度破發，一度取得4：2領先，但萬卓索娃在接下來幾局以秋風掃落葉之勢，4局合計僅失掉2分，連保帶破連拿4局，以6：4逆轉拿下首盤。

第二盤雙方又展開激烈破發大戰，前5局僅有加博保住一次發球局，並取得3：1領先，不過萬卓索娃再度展開反撲，在第5、9局兩度破發後，反倒取得5：4領先，並且在第10局取得3個冠軍點，儘管第一個冠軍點因為雙發失誤遭化解，但第二個冠軍點她靠著精彩的網前截擊，以6：4勝出，奪下個人生涯首座大滿貫冠軍，也是史上第三位奪下溫網女單冠軍的捷克球員。

加博2022年成為史上第一位打入大滿貫單打決賽的阿拉伯或北非女性選手，去年在溫網及美網都屈居亞軍，加上今年的溫網，現年28歲的她生涯至今已3度闖進大滿貫女單決賽，可惜都與金盃無緣。